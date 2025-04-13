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Adalet Bakanı'ndan Savcı Buyruk için Başsağlığı Mesajı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı Muhittin Buyruk için başsağlığı mesajı yayımladı. Tunç, sosyal medya üzerinden taziyelerini iletti.

(ANKARA) – Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı Muhittin Buyruk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabındaki mesajında, Buyruk'un vefatını teessürle öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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