Adalet Bakanı'ndan Hayvanlara Yönelik Şiddet Açıklaması
İstanbul Başakşehir'de bir kediyi tekmeleyerek öldüren zanlının yakalanmasına dair açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hayvanlara yönelik şiddetin asla cezasız kalmayacağını vurguladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir kediyi tekmeleyerek öldürdüğü belirlenen zanlının yakalanmasına ilişkin, "Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kedinin acımasızca tekmelenerek öldürülmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında derhal adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ve şiddet olayına ilişkin adli işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirten Tunç, "Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır." açıklamasını yaptı.