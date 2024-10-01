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Adalet Bakanı, Narin Güran Cinayetinde Soruşturmanın Devam Ettiğini Açıkladı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetini araştıran soruşturmanın etkin bir şekilde sürdüğünü ve 28 şüpheliden 12'sinin cezaevinde olduğunu açıkladı. Tunç, tüm delillerin değerlendirileceği ve katillerin yargı önüne çıkarılacağına dair güvence verdi.

(TBMM ) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tunç, "Tüm deliller Cumhuriyet başsavcılarımız tarafından etkin bir şekilde değerlendirilecek ve sonunda bir iddianame ortaya çıkacak. Narin evladımızın da katilleri yargı huzuruna çıkarılıp Türk Ceza Kanunu'ndaki en ağır cezaya çarptırılacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı kapsamında düzenlenen resepsiyona katıldı. Tunç, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Narin Güran cinayetine ilişkin bir soru üzerine Tunç, şöyle konuştu:

"Narin evladımızla ilgili soruşturma devam ediyor. 21 Ağustos'ta Narin kızımız kaybolmuştu, 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Sağ salim bulmak için yüzlerce insan seferber oldu ama maalesef acı bir olayla karşı karşıya kaldık. Narin evladımızı bu şekilde hunharca katledenlerle ilgili adli soruşturmanın başından beri etkin bir şekilde devam ettiğini söyleyebeliriz. Burada özellikle soruşturma gizli, birçok husus kamuoyuna yansımayabilir yansımadı da. İfadeler kamuoyuna yansıyor çünkü ifadeler gizlilik kapsamında değil. Bu arada tabii ifadelerden herkes tahmin yürütmeye devam ediyor basın-yayın kuruluşlarında. Bu anlamda onu da söyleyelim soruşturmanın gizliliği esas ve bu soruşturmanın gizliliğine  ve  selametine etki etmemek lazım. Bu konuda hepimizin sorumlu davranması lazım.

"Bazı evlerde konulmuş kameralar tespit edildi, bunlar TÜBİTAK incelemesine tabi tutuldu"

Tespit edilen adli tıp raporları var, DNA test bulguları var. Hem Narin kızımızdan elde edilen bulgular hem de tespit edilen plakalı araçlardan elde edilen DNA'lar kriminal incelemeye tabi tutuldu. Hem Van'da hem Diyarbakır'da hem de İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda... Tüm bu bulguların hepsi dosyada mevcut. HTS kayıtları, geriye dönük kim kiminle görüşüyor ve baz çakışmaları, kim hangi zamanda, nerede kimlerle buluşmuş tüm bu baz çakışmaları, daraltılmış baz çakışmaları son zamanda yapılıyor. Sonradan tespit edilen kameralar var, bu kameralar toplandı. Bazı evlerde konulmuş kameralar tespit edildi, bunlar TÜBİTAK incelemesine tabi tutuldu. Çünkü orada ses ve görüntü incelemesi yapmak gerekiyor. O boğuk seslerin özellikle konuşmaların netleştirilmesiyle ilgili teknik bir çalışma yürütülüyor.

"28 şüpheli var, 12'si cezaevinde"

Tüm bunlar, ifadeler 28 şüpheli var 12'si cezaevinde tutuklu. Dolayısıyla hem onların ifadeleri, sonradan çelişkili ifadeler ve sonrasında yeniden ifadeler alınıyor. Tüm bunların hepsi değerlendirilecek. Tüm deliller Cumhuriyet başsavcaılarımız tarafından etkin bir şekilde değerlendirilecek, sonunda bir iddianame ortaya çıkacak ve Narin evladımızın katilleri yargı huzuruna çıkarılıp Türk Ceza Kanunu'ndaki en ağır cezaya çarptırılacaktır. Bu konuda milletimizin herhangi bir şüphesi olmasın. Etkin bir şekilde soruşturma devam ediyor. Hatta bir ara yayın yasağı getirildi. Buna bazı eleştiriler oldu 'acaba ne gizleniyor' gibi. Yayın yasağı da kaldırıldı ama kaldırılması demek her şeyi olur olmaz bazı ifadelerle soruşturmayı yanlış yöne sevk edecek şeylerden de kaçınmak lazım. Bu konuda basının da duyarlılığına şimdiden taşekkür ederiz."

Adalet Bakanı, Narin Güran Cinayetinde Soruşturmanın Devam Ettiğini Açıkladı
Kaynak: ANKA / Güncel

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