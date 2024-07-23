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Adalet Bakanı: Hz. Muhammed'e hakaret eden kişi tutuklandı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hz. Muhammed'e hakaret eden kişinin tutuklandığını duyurdu. Tutuklama kararı, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan verildi.

(ANKARA)- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hz. Muhammed'e hakaret eden kişinin tutuklandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Tunç, Hz. Muhamed'e hakaret eden kişinin tutuklandığını açıkladı. Tunç'un açıklaması şöyle:

"Sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğinde yer alan sevgili Peygamberimiz hakkında hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadelerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında şüpheli Z.K. 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan gözaltına alınmış ve çıkarıldığı Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya kimsenin hakkı yoktur. Milletimiz arasında nifak çıkarmak ve birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade edilmeyecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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