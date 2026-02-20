Haberler

Adalet Bakanı Gürlek, HSK'nin İstanbul'daki ticaret mahkemeleriyle ilgili kararını değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, ticari davaların daha hızlı sonuçlanması ve ticari güvenin artırılması için yargı hizmetlerinin etkinliğini artırma çalışmaları sürdürüleceğini duyurdu. İstanbul'daki ticaret mahkemeleriyle ilgili yeni düzenlemelerde, mahkeme çevreleri belirlenerek uygulama birliğinin sağlanacağı belirtildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza en etkin şekilde sunulması, ticari davaların en kısa sürede sonuca bağlanması, ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ticaret davalarındaki sürecin uzamasının önüne geçmek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla adımları kararlılıkla attıklarını belirtti.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevrelerinin, kendi ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinden çıkarıldığını bildiren Gürlek, şunları kaydetti:

"İstanbul asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevresi 'İstanbul'un mülki sınırları' olarak belirlendi. Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin faaliyetlerinin durdurulma tarihi itibarıyla uygulanacak kararla bu mahkemelerde bulunan dosyalar, İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilecek. Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza en etkin şekilde sunulması, ticari davaların en kısa sürede sonuca bağlanması, ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
