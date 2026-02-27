Adalet Bakanı Gürlek'ten başsavcılıklara bahis ve kumarla mücadele yazısı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadele kapsamında en geç 6 ayda bir bilgilendirme ve koordinasyon toplantıları düzenlenmesi için cumhuriyet başsavcılıklarına resmi yazı gönderdi.

Gürlek'in imzasıyla, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce 16 Şubat'ta 171 başsavcılığa gönderilen yazıda, 31 Ekim 2025'te Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planına ilişkin Cumhurbaşkanı genelgesinde, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin etkinliğinin artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Genelgenin amaçlarından birinin de uygulamada karşılaşılan sorunların tespit edilmesi ve çözüme kavuşturulması olduğuna işaret edilen yazıda, kolluk kuvvetleri ve adli merciler arasında eş güdüm ve koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Bu çerçevede, yasa dışı bahis suçlarına bakan savcıların katılımıyla anılan toplantıların yapılmasının zorunlu olduğu aktarılan yazıda, toplantıların hedefleri şu şekilde sıralandı:

"Söz konusu toplantılarda özellikle yasa dışı bahis ve kumar suçlarına ilişkin soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde yaşanan uygulama ve sorunların, delil toplama, dijital materyallerin değerlendirilmesi ve mal varlığına yönelik tedbirlerin uygulanmasına ilişkin hususların, istinaf ve temyiz merci kararlarının, kurumlar arası bilgi paylaşımı ve koordinasyon mekanizmalarının ele alınması, kolluğun soruşturma süreçlerine ilişkin bilgi ve uygulama kapasitesinin güçlendirilerek etkin bir soruşturma sürecine ulaşılması hedeflenmektedir."

Bakan Gürlek imzalı yazıda, yasa dışı bahis suçlarına bakan Cumhuriyet savcıları ile ilgili kolluk birimlerinin katılımıyla en geç 6 ayda bir "Yasa Dışı Bahis ve Kumar Suçları Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı" düzenlenmesi, söz konusu toplantıların ilkinin de bir ay içinde düzenlenmesi, toplantı sonuçları hakkında Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne bilgi verilmesi gerektiği ifade edildi.