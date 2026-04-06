Adalet Bakanı Gürlek, AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, ajansın uluslararası itibarı ve gazetecilikteki rolüne vurgu yaptı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından AA'nın 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Köklü geçmişi ve uluslararası itibarıyla Anadolu Ajansı, yalnızca ülkemizde değil, dünyada da doğru ve güvenilir haberciliğin öncüsü olmayı sürdürmekte, en zorlu coğrafyalarda, en çetin şartlarda dahi gazetecilik bayrağını ayakta tutmaktadır.

Özellikle Gazze'de çekilen fotoğraf ve görüntülerle insanlığın vicdanına ses olan, yaşanan insan hakları ihlallerini tüm dünyaya gösteren Anadolu Ajansı, hakikatin çağımızdaki en muhkem tanıklarından biri olmuştur.

Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve şükranla anıyor; Genel Müdür Sayın Serdar Karagöz nezdinde Anadolu Ajansı ailesini tebrik ediyor, tüm çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş

Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler

Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli fazla

245 bin kişiye ağır darbe! Emeklilikleri gitti, maaş geri alınacak