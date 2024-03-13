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Adalet Bakanı: 'Eros' isimli kedinin öldürülmesi davasında en yüksek ceza verildi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 'Eros' isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanığın, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezaya çarptırıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde "Eros" isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanığın, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezaya çarptırıldığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, "Eros" isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına itiraz ettiğini hatırlattı.

İtirazın, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek kararın kaldırılması sonrasında yapılan yargılamada, sanığa alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini belirten Tunç, hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilen sanığın yurt dışına çıkışının da yasaklandığını bildirdi.

"Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadar ki en yüksek cezadır." ifadesini kullanan Bakan Tunç, her canlının yaşam hakkının kutsal olduğunu, hayvanlara yönelik kötü muamelenin karşında durmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

Yılmaz Tunç Başakşehir İstanbul Hayvan Hakları Hukuk Politika Güncel Haberler

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