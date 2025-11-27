Adalet Bakanı: Casusluk Soruşturmasında BAE Vatandaşı Yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen casusluk soruşturmasına ilişkin şüpheliler arasında Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı herhangi bir kişinin bulunmadığını açıkladı.

Bakan Tunç sosyal medyadaki paylaşımında "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşılan bir soruşturma kapsamında bazı mecralarda yer alan haberler hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Soruşturmada; Şüphelilerin Türkiye'de bir GSM operatörü üzerinden hat temin ederek sahte profiller oluşturdukları ve aramalar gerçekleştirdikleri, Bu hatların daha sonra yurt dışına çıkarılarak casus yazılım destekli bilgi toplama amacıyla kullanıldığı, birbirleriyle irtibatlı hareket eden şüpheliler arasında Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı herhangi bir kişinin bulunmadığı ve bu ülke ile bağlantısının tespit edilmediği belirlenmiştir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.