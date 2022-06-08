Adalet Bakanı Bozdağ, "Uzlaştırma Ödül Töreni"nde konuştu: (2) - Haberler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Ben şimdi buradan Kılıçdaroğlu'na, Akşener'e ve diğer liderlere soruyorum, madem Twitter'ın içerisinde yazılanlarla sinkaf etmek, hakaret etmek suç değil, öyle inanıyorsunuz, o zaman neden sizinle ilgili tweet atan insanlar hakkında şikayetçi oluyorsunuz? Şikayetlerinizi geri almayı düşünüyor musunuz?" dedi.

Bozdağ, Meyra Palace Otel'de düzenlenen "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de uyuşmazlıkların kısa sürede çözülmesinin, adaletten beklentinin zaman içerisinde tecelli etmesinin, alınan kararların infazının, adalete güveni ve yargı hizmetlerinden memnuniyeti arttırmada önemli olduğunu söyledi.

Yargının üzerindeki iş yükünün yüksek olduğuna işaret eden Bozdağ, 3 milyon 290 bin 195'i ceza, 4 milyon 331 bin 658'i hukuk uyuşmazlığı olmak üzere yaklaşık 8 milyon uyuşmazlığın bulunduğunu bildirdi. Bekir Bozdağ, bu rakamı eritmenin, vatandaşın hızlı şekilde adalete erişimini sağlamak ve adaletin zamanında tecellisini temin etmek için hükümet ve Adalet Bakanlığı olarak çok sayıda çalışmanın yapıldığını dile getirdi.

Hakim ve savcı ile yardımcı personel sayılarının artırıldığını aktaran Bozdağ, teknik alanında yeni adımlar atıldığını ifade etti.

İstinaf mahkemelerinin yargılama süreçlerini uzatan değil, azaltan bir fonksiyon ortaya koyduğunu söyleyen Bozdağ, istinaf mahkemeleri üzerinden yanlış bir algının oluşturulduğunu kaydetti. Bekir Bozdağ, istinaf mahkemelerinin daha etkin ve verimli çalışması için yeni adımlar atılacağını bildirdi.

Uzlaştırmanın ve arabuluculuğun hayata geçirilmesiyle alternatif çözüm yollarının devreye alındığını belirten Bozdağ, böylece hem yargının yükünün azaltılmasının hem de uyuşmazlıkların yargılama süreçlerine girmeden uzlaştırma kültürüyle çözüme kavuşturulmasının amaçlandığını ifade etti.

"Uzlaştırmanın kapsamını genişletmek konusunda adımlar atacağız"

Uzlaştırmayla 2017'den bu yana yaklaşık 3 milyon uyuşmazlığın çözüldüğüne değinen Bakan Bozdağ, uzlaştırmanın kapsamını genişletmek konusunda yeni dönemde yeni adımlar atılacağını bildirdi.

Bekir Bozdağ, "Belki seçki yapmak suretiyle bazı suçların cezalarının alt ve üst sınırına bakmaksızın onları uzlaştırma kapsamına almanın daha yararlı olacağına dair çok kıymetli değerlendirmeleri duyduk, görüyorum ve ben de bu değerlendirmelere katılıyorum. Bir seçki yapmak ve bu kapsamda bunun kapsamını genişletmek son derece faydalı olacaktır. Toplumun tepki duyduğu suç tiplerini uzlaştırmanın kapsamına almamak ama öte yandan da uzlaştırma kapsamı içerisinde olan suç tipleri ile ilgili ceza sınırına bakmaksızın bunları bu kapsama alma konusunda kararlıyız. Yeni dönemde inşallah ekime doğru bu konuda hazırlıklarımızı Türkiye kamuoyuyla paylaşacağımızı buradan ifade etmek isterim." diye konuştu.

"Küfür, şok edici bir eleştiri, ağır eleştiri değildir"

Hakaretle ilgili son dönemlerde şikayetlerin arttığını bildiren Bozdağ, Ankara Adliyesi'nde geçen yıl 47 bin şikayet yapıldığını aktardı.

Adalet Bakanı Bozdağ, şöyle devam etti:

"Sosyal medyanın yaygınlaşması nedeniyle orada belki görülmeyeceğini düşünerek pek çok sinkafı düşünce ve fikir olarak zikretmeye çalışan kişiler türedi. Şunu bilmekte fayda var, hakaret, Türkiye'de de suç, Almanya'da da suç, İngiltere'de de suç, Amerika'da da suç. Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin hakaret suçtur, sinkaf suçtur. Kim tarafından kime söylenirse söylensin suçtur. Bunun sınırlarını kim çiziyor? Yargı çiziyor. Ama yargının da hakaret ile eleştiri sınırını ayırırken çok itina göstermesi gerektiğine yürekten inanıyorum. Sinkafı, ağır eleştiri, şok edici eleştiri sınırı içerisinde değerlendirmek Türk kültürüne ve medeniyetine uygun bir davranış değildir. Bizim toplumumuzda birisi birisine sinkaf yaptığı zaman bunun karşılığı toplumda eleştiri gibi görülmez. Şok edici eleştiri de görülmez. Dünyanın hiçbir yerinde küfür, şok edici bir eleştiri, ağır eleştiri değildir. Kimsenin de katlanması gereken bir yükümlülük değildir. Yargı bunun ederi neyse elbette onu takdir edecektir. Kanun çünkü bunu suç saymıştır. Bunun sınırını tayin etmek de elbette yargının görevidir ama bu ince çizgiyi birbirinden ayırmada hepimizin üzerine çok büyük bir hassasiyet düştüğünü ifade etmek isterim. Çünkü bir yandan biz ifade hürriyetinin sınırlarını sonuna kadar açalım, gevşetelim derken, öte yandan sinkafı, hakareti ifade hürriyeti kapsamı içerisinde değerlendirirsek, bu millete de bu devlete de hukukumuza da en büyük kötülüğü yapmış oluruz."

"Eleştiri yapıyorum diyerek karşısındaki muhataba hakaret eden, sinkaf eden bir açıklama fikir değildir, fikirsizliktir." diyen Bozdağ, kim tarafından, nerede, ne zaman, nasıl yapılırsa yapılsın hakaretin suç olduğunu vurguladı.

Hakaretin, fikir hürriyeti ile eleştiri hürriyeti ile alakasının olmadığına işaret eden Bozdağ, "Sinkaf suçtur. Ağır eleştiri falan da değildir bunlar, şok edici şey de değildir. Küfrün neresi şok edici şey?" dedi.

"Yeri gelince mangalda kül bırakmıyorlar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına değinen Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Kılıçdaroğlu dün grupta konuştu. 'Ben iktidara gelirsem tweet atanlar rahat atacaklar, kimse ceza görmeyecek.' Ben o zaman buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na soruyorum, kaç dosyada bugüne kadar sizin aleyhinize tweet attılar diye şikayetçi bulunduğunuz kişilerle uzlaştırmaya oturdunuz, kaç kişi hakkında bugüne kadar Twitter vasıtasıyla sinkaf veya hakaret yoluyla sizin aleyhinizde söylemde bulundular diye şikayette bulundunuz? Başkaları da var böyle, adliyeler dosyalarla dolu. Samimiysek o zaman, yapılan bütün şikayetleri geri çekeceksiniz. Şu anda Ankara Adliyesinde, Türkiye'nin diğer adliyelerinde yüzlerce binlerce dosya var, dava var, sayısını ben bilmiyorum. Ben şimdi buradan soruyorum, kaç kişi hakkında bugüne kadar hakaret etti diye şikayette bulundunuz? Sayın Akşener'e de soruyorum, diğer liderlere de soruyorum, madem Twitter'ın içerisinde yazılanlarla sinkaf etmek, hakaret etmek suç değil, öyle inanıyorsunuz, o zaman neden sizinle ilgili tweet atan insanlar hakkında şikayetçi oluyorsunuz? Şikayetlerinizi geri almayı düşünüyor musunuz? Kaç bin kişi hakkında bugüne kadar şikayetçi oldunuz? Yeri gelince mangalda kül bırakmıyorlar ama icraata bakınca icraat onları tekzip ediyor. Bir yandan helalleşme deyip, öte yandan uzlaşma masalarına oturup, şu kadar verilirse şöyle olur, bu kadar verilirse böyle olur demek ahlaki de değil, hukuki de değil, doğru da değil."

Türkiye'de hakaretin suç olduğunun altını çizen Bozdağ, kimsenin bunun aksinin iddia edemeyeceğini dile getirdi.

Türkiye'de Twitter'dan günde 13,5 milyon kullanıcının işlem yaptığını, günde 2 milyon tweet atıldığını ifade eden Bozdağ, "Hangisine işlem yapıldı? Eğer öyle olsa 2 milyon kişi ile ilgili soruşturma olması lazım. Var mı öyle bir şey? Yok. Sinkaf edip, hakaret edip bunu fikir hürriyeti adı altında savunmak ahlak değildir, siyasi etiğe de hiç uygun değildir ve bu konuda Türkiye'nin bir sıkıntısı yoktur." diye konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin ifade hürriyetini sonuna kadar herkesin kullandığı bir ülke olduğunu sözlerine ekledi.

(Bitti)