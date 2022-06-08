Adalet Bakanı Bozdağ, "Uzlaştırma Ödül Töreni"nde konuştu: (1) - Haberler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, " Türkiye'de olup bitenleri çarpıtan, terör örgütlerinin sözlerini raporlarına yansıtan ve Türkiye'ye karşı ön yargıyı yapan, raporlaştıran bir raporu Avrupa Parlamentosu değil, kim kabul ederse etsin biz onlar karşısında Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukukunu koruma noktasında kararlıyız." dedi.

Bozdağ, Meyra Palace Otel'de düzenlenen "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, Avrupa Parlamentosunun (AP) 2021 Türkiye Raporu'na tepki gösterdi.

Raporun, dün Avrupa Parlamentosunda kabul edildiğini hatırlatan Bozdağ, Avrupa Parlamentosundan Türkiye'ye karşı daima objektif ve tarafsız olmasını beklediklerini söyledi.

"Başka ülkelerin, Yunanistan'a, Fransa'ya, Almanya'ya nasıl davranıyorsa Türkiye'ye de aynı şekilde davranmasını, onlara hangi gözle bakıyorsa Türkiye'ye de aynı gözle bakmasını istiyoruz ama bakmıyorlar." diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye terör örgütlerinin gözü ile bakıyorlar. Terör örgütlerinin yazdıkları çizdikleri ile Türkiye hakkında raporlar oluşturuyorlar. Sonra da 'Bizim raporlarımızı niye kale almıyorsunuz' diye Türkiye'yi eleştiriyorlar. Biz Türkiye'ye karşı ön yargıdan uzak, objektif, adil, tarafsız her raporu bugüne kadar başımızın üstünde gördük ve gereğini yaptık. Türkiye'de olup bitenleri çarpıtan, terör örgütlerinin sözlerini raporlarına yansıtan ve Türkiye'ye karşı ön yargıyı yapan,raporlaştıran bir raporu, Avrupa Parlamentosu değil, kim kabul ederse etsin biz onlar karşısında Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukukunu koruma noktasında kararlıyız. Tarafsız olan her konuyu da bu eleştirilerden saklı olarak gereğini yaptık, yapmaya da devam edeceğiz ve buradan da muhataplarımızı bize karşı tarafsız davranmaya davet ediyoruz."

Sadece hazırlanan raporların meşruiyetini artırmak için Türk hükümet yetkilileriyle, kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeleri doğru görmediklerini vurgulayan Bozdağ, "O raporda, Türk hükümetinin, Türk kurum ve kuruluşlarının görüşlerinin yer alması ve o çerçevede bunun değerlendirilmesinin doğru olduğunu ifade ediyoruz ama her defasında yüzlerine açıkça söylememize rağmen Türkiye aleyhine raporları adeta yarıştırıyorlar. Türkiye'nin hak etmediği eleştirileri Türkiye'ye yöneltiyorlar." dedi.

Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) bugüne kadar verdiği kararlara uyduğunu ifade eden Bozdağ, 4 bin 266 AİHM kararının Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine taşındığını, bugüne kadar Türkiye'nin bu kararların 3 bin 758'ini infaz ettiğini, diğerlerinin infazının devam ettiğini bildirdi.

Bekir Bozdağ, Türkiye'nin AİHM kararlarını infaz etme oranının yüzde 89 olarak gerçekleştiğini, böylece Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne üye ülkeler içerisinde en yüksek orana sahip olduğunu dile getirdi.

"Türk yargısı bağımsızdır"

Adalet Bakanı Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizden Kavala davasına müdahale etmemizi istiyorlar. Bir yandan 'Yargı Türkiye'de bağımsız değildir' diyorlar. 'Siz karışıyorsunuz' diyorlar. Öte yandan da rapora yazmışlar, 'Kavala, Demirtaş, serbest bırakılsın.' Türkiye'de mahkemeler, yargı bağımsız. Ne Türk hükümeti, ne Meclis ne başka biri emir ve tavsiyede bulunamaz, telkinde bulunamaz. 'Yargı yetkisini şöyle kullanacaksın, böyle kullanacaksın' denemez. Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de aynı konuda hassas ama öte yandan raporun içerisine 'bunları serbest bırakın' diye Türkiye'ye tavsiyede bulunuyorlar. Türk yargısı bağımsızdır. Bu bağımsızlık sadece Türkiye'deki yasama, yürütme organına, medyaya, diğerlerine karşı değil, dünyanın bütün ülkelerine karşı da bağımsızlığı kapsar. Türk yargısına Avrupa Konseyi de başka bir yerde, Avrupa Parlamentosu da emir ve talimat veremez."

Osman Kavala hakkındaki AİHM kararını Türk yargısının uyguladığını aktaran Bozdağ, uygulanan karar üzerinden "Uygulamadın" diyerek Türkiye'yi itham etmenin niyet okumak olduğunu dile getirdi.

Bu konudaki AİHM kararının gereğinin yerine getirildiğini, yargılama sonucunda başka bir karar çıktığını anlatan Bozdağ, Yunanistan'ın, bazı dernekleri, isminde "Türk" ifadesi geçtiği için kapattığını, Yunan yargısının dernekleri haksız bulduğunu belirtti.

AİHM'in Yunanistan'ı haksız bularak hak ihlali kararı verdiğine işaret eden Bozdağ, Yunanistan'ın 2008'den bu yana kararların gereğini yerine getirmediğini bildirdi.

"Yunanistan söz konusu olunca ilkesizliğin abidesini dikiyorlar"

Adalet Bakanı Bozdağ, şunları söyledi:

"Peki, 2008'den beri Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, neden Yunanistan'la ilgili yerine getirmediği bir kararı gündemine alıp AİHM'e Türkiye'de olduğu gibi görüş sormuyor. Fransa'nın var, Almanya'nın var, İngiltere'nin benzer yerine getirmediği kararlar var. Onları gündemine alıp AİHM'e dahi sorma gereği duymazken Türkiye'nin infaz ettiği bir kararı gündemine alıp, niyet okuyarak Türkiye ile ilgili görüş soruyor. Bu, çifte standart değil mi? Elinizi vicdanınıza koyun. Kararların doğruluğundan, eğriliğinden bağımsız olarak bunu düşünmenizi istiyorum. Mademki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi AİHM kararlarının infazını değerlendiriyor, buna göre birtakım kararlar alıyorsa o zaman bu kararları Yunanistan'a karşı 2008'den beri neden almadınız? Fransa'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye karşı neden almadınız? Türkiye söz konusu olunca birden ilkelerini hatırlıyorlar, Yunanistan söz konusu olunca ilkesizliğin abidesini dikiyorlar. Olur mu böyle şey?"

Eşit muameleyi, adil davranışı, tarafsızlığı beklediklerine dikkati çeken Bozdağ, "Bize söz verdiler, neler dediler, Rum kesimini gittiler Avrupa Birliğine aldılar." ifadesini kullandı.

Bakan Bozdağ, raporda, İsveç ve Finlandiya üzerinden de Türkiye'ye "ayar verilmeye çalışıldığına" işaret etti.

İsveç ve Finlandiya'nın PKK ve FETÖ mensuplarını iade etmediğini hatırlatan Bozdağ, Türkiye'nin, NATO'nun şemsiyesi altına girmek isteyen bir ülkeden, "terör örgütlerine karşı yanında olmasını istemesinin hakkı olduğunu" dile getirdi.

Terör örgütlerine karşı mesafe konulduğunda tavırlarının da buna göre değişeceğinin altını çizen Bozdağ, terör örgütlerine destek ve silah verilirken, Türkiye'nin bunları görmezden gelmesini istemesinin Türkiye'yi tanımamak olduğunu söyledi.

Bekir Bozdağ, "Türkiye"nin, hukukunu yedi düvele karşı kıyamete kadar koruyacak bir milletin, devletin adı olduğunu vurguladı.

(Sürecek)