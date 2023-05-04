Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa 'Gıda Tarım Hayvancılık Fuarı'nın açılışında konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'nın ipliğin ve kumaşın merkezi olması, gıda sanayisinin kentte güçlenmesinin ana hedefler arasında yer aldığını söyledi.

Bozdağ, Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Gıda Tarım Hayvancılık Fuarı"nın açılışında yaptığı konuşmada, kentin gıda, tarım ve hayvancılık alanında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın saygın ve kuvvetli merkezlerinden birisi olduğunu ifade etti.

Yeni dönemde Şanlıurfa'nın tarım hazinelerinden daha fazla istifade etmesinin hükümetlerinin ana hedeflerinden birisi olacağını vurgulayan Bozdağ, şehrin fıstık, pamuk ve hububat başta olmak üzere çok sayıda üründe sektörün birincisi olduğunu belirtti.

Yeni dönemde Şanlıurfa'da gıda sanayisi alanında yeni çalışmalar yapacaklarını bildiren Bozdağ, şöyle devam etti:

"Pamuğu burada üretip, işlenmesinin, kumaşa dönüşmesinin başka illerde yapılması ve oraların merkez olması bizim açımızdan bir eksikliktir. Üretimin merkezi buraysa ipliğin ve kumaşın merkezinin de Şanlıurfa olması bizim ana hedeflerimizden olacaktır. Bu alanı genişletecek artık pamuğun Şanlıurfa dışında işlenmesi ve diğer açılardan oralarda katma değere dönüşmesinin yanında Şanlıurfa'da işlenmesini güçlü şekilde temin ve tesis edeceğimizi ifade etmek isterim. Yeni dönemde, gıda sanayi konusunda bir gıda sektörünün Şanlıurfa'da güçlenerek oluşması, var olanın da gelişmesi, ileriye gitmesi bizim gayretlerimiz hedeflerimiz arasında yer alacak."

"Kuyudan su alma dönemi tarih olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, içme suyu ve tarımsal arazilerin sulanması nedeniyle tüketilen elektrik konusunda görüşmeler yaptığını anlatan Bozdağ, içme suyu konusunda şehir merkezlerindeki şebeke suyunun kırsaldaki mahalle ve mezralara ulaştırılması için karar alındığını dile getirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ve yetkilerin kente gelerek bu konuda görüşmeler yaptığını aktaran Bozdağ, proje çalışmasına başlandığını kaydetti.

Bakan Bozdağ, içme suyuyla ilgili proje tamamlandığını, kentin kırsal bölgelerinde kuyudan su alma döneminin tarih olacağını belirtti.

Yenilenebilir enerji konusunda da çalışma yapılacağını kaydeden Bozdağ, Şanlıurfa'nın tükettiği elektriği üreten ve buradan kazanç elde eden döneme geçeceğini vurguladı.

Bakan Bozdağ, konuşmasının ardından stantları gezdi, çiftçilerle bir süre sohbet etti.

Açılış programına, Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.