Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da MÜSİAD üyeleriyle buluştu Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, " Türkiye'de ahlaktan bahsedenlerin, ahlaksızlıktan nasıl medet umduklarını Sayın İnce'nin başına gelen hadisede gördük. Bir yandan 'Biz dürüst siyaset yapacağız, şöyle yapacağız, siyasi etik yasası çıkaracağız' diye kükreyen ve beyannamesine bunu yazanlar, Sayın Muharrem İnce'ye karşı kurulan kumpastan ve yapılan iftiradan medet umuyor." dedi.

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, MÜSİAD Şube Başkanlığının düzenlediği programda konuştu.

Pazar günü yapılacak seçimlerde Türkiye'yi kimin yöneteceğinin belirleneceğini ifade eden Bozdağ, ülkenin geleceği hakkında da karar verileceğini söyledi.

Türkiye'nin 21 yıl içerisinde çok sayıda değişimi yaşadığını belirten Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin gündeminde olmayanların hayata geçirildiğini, dev eserler ortaya konulduğunu aktardı.

Şehir hastanelerinin faaliyete alındığını, hızlı trenin kullanıma sunulduğunu anlatan Bozdağ, Marmaray, Avrasya Tüneli gibi yatırımlara değinerek, şöyle devam etti:

"Denizlerin altından yol geçirmek, tren geçirmek bizim lügatımızda var mıydı? Birisi 'Dağlar delinecek, oradan raylar geçirilecek' dediğinde aziz milletimizin böyle bir hayal aklından geçer miydi? 'Bir gün Türkiye'de doğal gazı dışarıdan almayacağız, kendimiz doğal gaz keşfedeceğiz' desek, 'Bu olur mu?' derdik. Ama şimdi doğal gazını keşfetmiş Türkiye var. Hanelere kendi keşfettiği doğal gazı veren bir Türkiye var. Bambaşka yerde olan bir Türkiye var. 'Nükleer enerjiyi Türkiye'ye kazandıracağım' lafını bile Türkiye'dekiler, ABD'den, AB'den çekindikleri için edemezlerdi ama şimdi nükleer enerjiye sahip bir Türkiye var. Tayyip Bey baktı, hava savunma sistemi yok. Amerika'dan istedik, vermediler. Başka ülkelerden istedik, vermediler. Rusya'dan S400'leri aldık. Şimdi çekiniyorlar, hava sistemini alan bir Türkiye var. 'Yerli otomobil üreteceğiz' lafı aklımızın ucunda mıydı? Yerli otomobil şimdi yollarda. 'İHA, SİHA, kendi tankımızı, kendi denizaltımızı, uçak, helikopter üreteceğiz' laflarını Tayyip Erdoğan'dan önce söyleseydik kim inanırdı? Ama şimdi bakın hepsi oldu."

"Cumhurbaşkanı'mıza sahip çıkmanın bir başka anlamı Türkiye'ye sahip çıkmaktır"

Bakan Bozdağ, Türkiye'de ekonomi, teknik, sosyal alanlarda büyük değişimleri yapan kadroların devre dışı bırakılmak istendiğini, Erdoğan'ı durdurmanın sonucunun Türkiye'yi durdurmak olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AB'ye, ABD'ye itaat etmeyen, ülkesinin menfaati için dünyayı karşısına almaktan çekinmeyen bir lider olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Onlar, kendilerine biat edecek insanlar arıyorlar. 'Suriye'ye girme' dediğinde girmeyecek, 'Libya'dan sana ne?' dediğinde 'Peki' diyecek. 'Doğu Akdeniz'de niye petrol arıyorsun? dediğinde 'Baş üstüne' diyecek. 'Sana mı düşmüş nükleer enerji' dediğinde 'Hay hay zaten ihtiyacımız yok' diyecek ve onların politikalarına gözü kapalı uyacak, uygulayacak birilerini arıyorlar. Onun için de Cumhurbaşkanı'mıza sahip çıkmanın bir başka anlamı Türkiye'ye sahip çıkmaktır." diye konuştu.

Son yıllarda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Kovid-19'un, deprem ve sel felaketlerinin yaşandığını anımsatan Bozdağ, "5 senede gelen hadiselere bakın, eğer Türkiye'yi yöneten Erdoğan değil de bu Kılıçdaroğlu ve avanesi olsaydı, Türkiye başkanlık sistemiyle değil de parlamenter sistemle yönetilseydi halimiz nice olurdu?" dedi.

"Hani siyasi etik yasası?"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini hatırlatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ahlaktan bahsedenlerin, ahlaksızlıktan nasıl medet umduklarını Sayın İnce'nin başına gelen hadisede gördük. Bir yandan 'Biz dürüst siyaset yapacağız, şöyle yapacağız, siyasi etik yasası çıkaracağız' diye kükreyen ve beyannamesine bunu yazanlar, Sayın Muharrem İnce'ye karşı kurulan kumpastan ve yapılan iftiradan medet umuyor ve bununla ilgili bir tutum aldığı da yok. Sayın İnce, 'Bu iftiradır, bu iftirayı eden FETÖ'dür' diyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu, 'Hayır, bunu yapan Rusya' diyor. İftiraya uğrayan 'Ben uğradım' diyor, 'Bana iftira eden falan' diyor, adını da veriyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu hedef saptırıyor. Hani siyasi etik yasası? Hani ahlak yasası? Hani dürüstlük? Eğer sen biliyorsan, belgeni, bilgini ortaya koy. Ortaya koyduğu bir şey de yok. Bu nedenle siyasi ahlaktan yoksun olan, her türlü algıyı, yalanı, dolanı doğruymuş gibi ortaya koyanlara cevabı verilecektir."