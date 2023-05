Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da engellilerle buluştu Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, engellilere sahip çıkmaya, devletin şefkat, merhamet ve sevgi eliyle onları kucaklamaya devam edeceklerini belirtti.

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, Engelliler Haftası dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programda konuştu.

Türkiye'de engellilerin yaşadığı sorunları gören ve çözüm üreten bir devletin var olduğunu ifade eden Bozdağ, son 21 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu alanda önemli adımlar atıldığını belirtti.

Engellilere pozitif ayrımcılık yapılmasını anayasa hükmü haline getirdiklerini anlatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'nin dört bir yanında engelli kardeşlerimize değer veren, onların elinden tutan, eğitimini gözeten ve gerekli tedbirleri alan, destekleri veren bir Türkiye Cumhuriyeti var. Engelli kardeşlerimizin tedavisi için her türlü imkanı seferber eden, onların ailelerinin üzerindeki yükleri almak için her türlü desteği veren, engelli kardeşlerimize devletin kurum ve kuruluşlarında en fazla istihdam imkanı veren, her sene binlerce kardeşimizi alın teriyle ekmeğini kazansın diye onlara devletin kapılarını açan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Devletimizin, hükümetimizin önderliğinde ortaya koyduğu bu olumlu değişimin devamı engelli kardeşlerimizin başarılarını daha da artıracaktır."

"2002'den önce engelliye bakan Türkiye ile bugün engelliye bakışı olan Türkiye aynı Türkiye mi?" diyen Bozdağ, engellilerin hak ve hukuklarını korumaya devam edeceklerini kaydetti.

Engellilerin her alanda önemli başarılara imza attığını ifade eden Bozdağ, hiçbir engelin başarıya mani olamayacağını dile getirdi.

Bakan Bozdağ, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 2002'de başlattığımız gayreti ve çabayı yeni dönemde de sürdüreceğiz. Engelli kardeşlerimize sahip çıkmaya, devletin imkanlarını, onların hakkı olan bütçe kaynaklarını onlara adil şekilde aktarmaya, devletin şefkat, merhamet ve sevgi eliyle onları kucaklamaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.