Adalet Bakanı Bozdağ: "(Gezi Parkı davası) Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adalet Bakanı Bozdağ: "(Gezi Parkı davası) Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı yoktur.

AA - Barış Gündoğan - Güncel
 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Bozdağ: '(Gezi Parkı davası) Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı yoktur.

Adalet Bakanı Bozdağ: "(Gezi Parkı davası) Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı yoktur.

Adalet Bakanı Bozdağ: "(Gezi Parkı davası) Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Onlar kendi işine baksınlar."

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Adalet Bakanı, Gezi Parkı, Türkiye, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title