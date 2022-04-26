Adalet Bakanı Bozdağ: "(Gezi Parkı davası) Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı yoktur.
AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Adalet Bakanı Bozdağ: "(Gezi Parkı davası) Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı yoktur.
Adalet Bakanı Bozdağ: "(Gezi Parkı davası) Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Onlar kendi işine baksınlar."
AA / Barış Gündoğan - Güncel