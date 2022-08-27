Bozdağ: "(6'lı masa) Kaç aydır toplanıyorlar, ürettikleri tek bir şey var mı?"
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Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki toplu açılış töreni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki toplu açılış töreninde konuştu.
Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki toplu açılış töreni
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki toplu açılış töreninde konuştu. (8)
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel