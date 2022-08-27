Bozdağ: "(6'lı masa) Kaç aydır toplanıyorlar, ürettikleri tek bir şey var mı?" Güncel Haberler Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki toplu açılış töreni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki toplu açılış töreninde konuştu. Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki toplu açılış töreni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki toplu açılış töreninde konuştu. (8) Güncel Kaynak: AA / Hakan Can Şahin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bozdağ: '(6'lı masa) Kaç aydır toplanıyorlar, ürettikleri tek bir şey var mı?' - Haberler

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