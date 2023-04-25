Adalet Bakanı Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağını, fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını...
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Adalet Bakanı Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağını, fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını açıkladı.
Adalet Bakanı Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağını, fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını açıkladı.
Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel