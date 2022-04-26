Son dakika haberleri | Adalet Bakanı: "(Gezi Parkı davası kararı) Kimse kendini hakim veya mahkeme yerine koymamalıdır."
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Adalet Bakanı Bozdağ: "(Gezi Parkı davası kararı) Kimse kendini hakim veya mahkeme yerine koymamalıdır.
Adalet Bakanı Bozdağ: "(Gezi Parkı davası kararı) Kimse kendini hakim veya mahkeme yerine koymamalıdır. Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söyleme hakkı yoktur."
Adalet Bakanı: "(Gezi Parkı davası kararı) Cumhurbaşkanımızı tehdit edenleri, ant içenleri kınıyorum."
(İHA)
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