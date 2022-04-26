Son dakika haberleri | Adalet Bakanı: '(Gezi Parkı davası kararı) Kimse kendini hakim veya mahkeme yerine koymamalıdır.'

Adalet Bakanı Bozdağ: "(Gezi Parkı davası kararı) Kimse kendini hakim veya mahkeme yerine koymamalıdır. Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söyleme hakkı yoktur."

Adalet Bakanı: "(Gezi Parkı davası kararı) Cumhurbaşkanımızı tehdit edenleri, ant içenleri kınıyorum."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel