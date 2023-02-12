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Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

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Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden getirilen yaralıları Diyarbakır'da tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden getirilen yaralıları Diyarbakır'da tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Beraberinde Vali Ali İhsan Su ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde servislerde tedavi gören yaralıları ziyaret eden Bakan Bozdağ, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremzedeler ziyaret sırasında Bozdağ'a deprem anında yaşadıklarını anlattı. Yakınlarını kaybeden bazı depremzedeler, Bozdağ ile görüşürken duygulu anlar yaşadı.

Bozdağ, yaralıların sağlık durumuyla ilgili hastane yetkililerinden ve doktorlardan da bilgi aldı.

Daha sonra Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne geçen Bozdağ, burada tedavi gören yaralılarla görüştü, durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Bozdağ, tüm depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Rabb'im böyle bir felaketi bir daha göstermesin. Bir yıl içinde bütün yaraları saracağız inşallah. Çok büyük bir felaket. Dünyada benzeri olmayan bir felaketle karşı karşıya kaldık. Yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyoruz." dedi.

Depremzedeler de sunulan hizmetlerden dolayı tüm yetkililere teşekkür ettiklerini belirtti.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Bekir Bozdağ Diyarbakır Güncel Haberler

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