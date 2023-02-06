Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da depremde yaralanan vatandaşlara ziyarette bulundu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da depremde yaralanan vatandaşlara ziyarette bulundu.
Diyarbakır Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Bozdağ, beraberinde Vali Ali İhsan Su ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile depremde yaralanan vatandaşları, tedavi gördükleri Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.
Bozdağ ve beraberindekiler, depremzedelere "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, acil şifalar diledi.
Kaynak: AA / Güncel