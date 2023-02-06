Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti Güncel Haberler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da depremde yaralanan vatandaşlara ziyarette bulundu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da depremde yaralanan vatandaşlara ziyarette bulundu. Diyarbakır Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Bozdağ, beraberinde Vali Ali İhsan Su ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile depremde yaralanan vatandaşları, tedavi gördükleri Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Bozdağ ve beraberindekiler, depremzedelere "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, acil şifalar diledi. Kaynak: AA / Güncel Diyarbakır Valiliği Bekir Bozdağ Diyarbakır Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.