Adalet Bakanı Bozdağ, depremden etkilenen Diyarbakır'da çadır kenti ziyaret etti Güncel Haberler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da çadır kente ziyarette bulundu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da çadır kente ziyarette bulundu. Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Kent Meydanı'nda AFAD tarafından kurulan çadır kentteki depremzedelerle görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşlarla da sohbet eden Bozdağ, depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu. Adalet Bakanı Bozdağ, çadırlarda kalan ailelerle de görüşerek, talep ve önerilerini dinledi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Bekir Bozdağ Diyarbakır Güncel Haberler

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