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Adalet Bakanı Bozdağ: "Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 bin 598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı, 612 şüpheli hakkında adli...

Güncel Haberler

Adalet Bakanı Bozdağ: 'Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 bin 598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı, 612 şüpheli hakkında adli...

Adalet Bakanı Bozdağ: "Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 bin 598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı, 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 184'ü tutuklandı"

Adalet Bakanı Bozdağ: "Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 bin 598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı, 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 184'ü tutuklandı"

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Kaynak: AA / Güncel

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