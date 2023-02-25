Adalet Bakanı Bozdağ: "Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 bin 598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı, 612 şüpheli hakkında adli...
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Adalet Bakanı Bozdağ: "Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 bin 598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı, 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 184'ü tutuklandı"
Adalet Bakanı Bozdağ: "Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 bin 598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı, 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 184'ü tutuklandı"
Kaynak: AA / Güncel