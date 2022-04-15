Adalet Bakanı Bozdağ: "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa baskınını şiddetle kınıyorum" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adalet Bakanı Bozdağ: "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa baskınını şiddetle kınıyorum"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Bozdağ: 'İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa baskınını şiddetle kınıyorum'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İsrail güvenlik güçlerinin 1'i çocuk 7 Filistinli kardeşimizin şehit etmesini ve Ramazan-ı Şerif ayında Müslümanların mukaddesi Mescid-i Aksa baskınını şiddetle kınıyorum" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İsrail güvenlik güçlerinin 1'i çocuk 7 Filistinli kardeşimizin şehit etmesini ve Ramazan-ı Şerif ayında Müslümanların mukaddesi Mescid-i Aksa baskınını şiddetle kınıyorum" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail güvenlik güçlerinin 1'i çocuk 7 Filistinli kardeşimizin şehit etmesini ve Ramazan-ı Şerif ayında Müslümanların mukaddesi Mescid-i Aksa'ya baskınını şiddetle kınıyorum" dedi.

Bakan Bozdağ, "Şehit düşen Filistinli kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mescid-i Aksa'nın uluslararası statüsüne ve maneviyatına yönelik saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. Uluslararası toplum, aldığı kararların ve imzaladığı antlaşmaların gereği sorumluklarının daha gazla gecikmeden yerine getirmelidir. İsrail, haksız ve hukuksuz saldırılarına derhal son vermelidir. Türkiye, haksıza haksız, zulme zulüm, zalime zalim demeye ve mazlumun yanında durmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Adalet Bakanı Bozdağ: İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa baskınını şiddetle kınıyorum

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title