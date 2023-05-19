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Adalet Bakanı Bozdağ'dan 19 Mayıs mesajı

Adalet Bakanı Bozdağ'dan 19 Mayıs mesajı

Güncel Haberler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, paylaştığı mesajla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Bozdağ mesajında, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Kurtuluş mücadelesinin başkomutanı ve kuruluşun mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve dua ile anıyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimize başarılar diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Gençlik Güncel Haberler

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