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Adalet Bakanı Bozdağ'dan 12 Eylül darbesinin 42. yılına ilişkin paylaşım Açıklaması

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Adalet Bakanı Bozdağ'dan 12 Eylül darbesinin 42. yılına ilişkin paylaşım Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'de darbeler döneminin kapandığını ifade ederek, "12 Eylül darbesi dahil darbeler, demokrasi ve milli iradeye indirilmiş darbe olduğu gibi millete ve devlete ihanettir.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'de darbeler döneminin kapandığını ifade ederek, "12 Eylül darbesi dahil darbeler, demokrasi ve milli iradeye indirilmiş darbe olduğu gibi millete ve devlete ihanettir." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, sosyal medya hesabından 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"12 Eylül darbesi dahil darbeler, demokrasi ve milli iradeye indirilmiş darbe olduğu gibi millete ve devlete ihanettir. Darbeleri ve darbecileri bir kez daha lanetliyorum. Türkiye'de darbeler dönemi artık kapanmıştır. Türkiye, demokratik yürüyüşüne kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel

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