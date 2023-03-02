ADALET BAKANI BOZDAĞ: DAHA İYİ OLMASINI SAĞLAMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir ve Antalya İş İnsanları Derneği'nin Elbistan'da kurduğu konteyner çarşıda esnafı ziyaret etti. Esnafı ve vatandaşları dinleyen Bozdağ'a Kayseri Valisi Gökmen Çiçek eşlik etti. Bozdağ ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDIĞINI GÖRMÜŞ OLDUK"

"TÜRKİYE'YE ÖRNEK ÇARŞILAR OLUŞTURULDU"

"ELBİSTAN TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDU"

'DAHA İYİ OLMASINI SAĞLAMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR'

Bozdağ açıklamasını, "Tabii vatandaşlarımızın kalıcı konutlara geçmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir yıl içerisinde vatandaşlarımızın kalıcı konutlara geçmesini temin edeceğiz. Onlara yeni bir Elbistan'da, yeni evlerinde, yeni imkanlar içerisinde daha iyi şartlarda yaşama imkanını inşallah sunacağız. Elbistanlıların umudunu çoğaltmak ve gelecekte daha iyi olmasını sağlamak sizin boynuzun borcudur. Milletimize ve Elbistanlılarla verdiğimiz bizim şeref sözümüzdür. Bunun gereği de sizin şahitliğinizle el ele birlikte yapacağız. Ben tekrar geçmiş olsun diliyorum. Şahsınızda, Elbistanlı bütün kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum. Rabbim bir daha böylesine afet hiçbir yerde göstermesin, hiçbir yere yaşatmasın diye dua ediyorum" diyerek sonlandırdı.