Adalet Bakanı Bozdağ, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adalet Bakanı Bozdağ, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

AA - Kemal Karadağ - Güncel
 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Bozdağ, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'ya bu ülkelerde bulunan teröristlerin iadesine yönelik talepleri hatırlatan yazının Dışişleri Bakanlığına gönderildiğini, buradan da ilgili ülkelere iletileceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'ya bu ülkelerde bulunan teröristlerin iadesine yönelik talepleri hatırlatan yazının Dışişleri Bakanlığına gönderildiğini, buradan da ilgili ülkelere iletileceğini açıkladı.

Bozdağ, Haber Global televizyonundaki canlı yayında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtıranın hatırlatılması üzerine Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine verdiği desteğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme getirildiğini söyledi.

Güvenlik kaygıları nedeniyle NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'nın, terör örgütlerine destek verdiğini ifade eden Bozdağ, Türkiye'nin bu ülkelerden FETÖ, PKK, DHKP-C başta olmak üzere terör örgütü mensuplarıyla ilgili iade talebinde bulunduğunu ancak bu taleplerin hiçbirine olumlu cevap verilmediğini aktardı.

İade taleplerinin uluslararası ve ülkeler arası anlaşmalara uygun olduğunu söyleyen Bozdağ, NATO Zirvesi'nde imzalanan üçlü muhtıra çerçevesinde adalet, istihbarat ve güvenlikten oluşan izleme komitesinin oluşturulduğunu kaydetti.

Üçlü muhtırada FETÖ, PYD ve YPG'ye destek verilmemesinin kayıt altına alındığına işaret eden Bozdağ, şöyle devam etti:

"Daha önce ilettiğimiz taleplerden reddedilenler var, onları yeniden hazırlayarak taleplerimizi reddedilenler üzerinden tekrar yenileme, henüz bize cevap vermedikleri talepler var onlarla ilgili de cevaplarını beklediğimizi ve talebimizi hatırlatan bir talepnameyi gönderme kararı aldık. Bakanlık olarak hazırlıklarımızı yaptık. Buraya gelmeden önce de bakanlık olarak bu taleplerimizi İsveç ve Finlandiya'ya gönderen yazılar Dışişleri Bakanlığımıza ve oradan da ilgili ülkelere gönderilmek üzere yola çıktı. Bugün gönderdik."

Taleplerin yenilendiğini, bu taleplerin ilgili ülkelere gideceğini ifade eden Bozdağ, taleplerin ülkeler arası anlaşmalara göre gönderildiğini vurguladı.

Bekir Bozdağ, daha önceki ret kararlarının anlaşmalara aykırı verildiğini, ülkeler arası anlaşmaya uygun davranılmasının istenildiğini dile getirdi.

"Bu dosyalardan iade yapılmazsa başka hiçbir dosyadan iade yapılamaz"

Son verilen sözün gereğinin yerine getirilmesi için yazının gönderildiğini anlatan Bozdağ, "Bugün Adalet Bakanlığından çıktı. Bizden Dışişleri Bakanlığımıza, oradan da İsveç ve Finlandiya'ya gidecek. Elektronik ortamda onlara iletilmiş olabilir." dedi.

Bozdağ, sürecin takip edildiğini, iade dosyalarının anlaşmalara uygun olduğunu söyledi.

"Bu dosyalardan iade yapılmazsa başka hiçbir dosyadan iade yapılamaz." diyen Bozdağ, bazı ülkelerin terör örgütlerini destekleyen tutumlar sergilediğini kaydetti.

Üçlü muhtıra kapsamında oluşturulan mekanizmanın çalışmaya başlayıp başlamadığının sorulması üzerine Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın orada açıkladığı andan itibaren Türkiye'de bu mekanizma, güvenlik, istihbarat ve adalet kurumları üzerinden oluşmuş durumda. Şimdi bu süreci biz izleyeceğiz, takip edeceğiz." yanıtını verdi.

(Sürecek)

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Bekir Bozdağ Finlandiya İsveç Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title