Adalet Bakanı Bozdağ, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'ya bu ülkelerde bulunan teröristlerin iadesine yönelik talepleri hatırlatan yazının Dışişleri Bakanlığına gönderildiğini, buradan da ilgili ülkelere iletileceğini açıkladı.

Bozdağ, Haber Global televizyonundaki canlı yayında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtıranın hatırlatılması üzerine Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine verdiği desteğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme getirildiğini söyledi.

Güvenlik kaygıları nedeniyle NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'nın, terör örgütlerine destek verdiğini ifade eden Bozdağ, Türkiye'nin bu ülkelerden FETÖ, PKK, DHKP-C başta olmak üzere terör örgütü mensuplarıyla ilgili iade talebinde bulunduğunu ancak bu taleplerin hiçbirine olumlu cevap verilmediğini aktardı.

İade taleplerinin uluslararası ve ülkeler arası anlaşmalara uygun olduğunu söyleyen Bozdağ, NATO Zirvesi'nde imzalanan üçlü muhtıra çerçevesinde adalet, istihbarat ve güvenlikten oluşan izleme komitesinin oluşturulduğunu kaydetti.

Üçlü muhtırada FETÖ, PYD ve YPG'ye destek verilmemesinin kayıt altına alındığına işaret eden Bozdağ, şöyle devam etti:

"Daha önce ilettiğimiz taleplerden reddedilenler var, onları yeniden hazırlayarak taleplerimizi reddedilenler üzerinden tekrar yenileme, henüz bize cevap vermedikleri talepler var onlarla ilgili de cevaplarını beklediğimizi ve talebimizi hatırlatan bir talepnameyi gönderme kararı aldık. Bakanlık olarak hazırlıklarımızı yaptık. Buraya gelmeden önce de bakanlık olarak bu taleplerimizi İsveç ve Finlandiya'ya gönderen yazılar Dışişleri Bakanlığımıza ve oradan da ilgili ülkelere gönderilmek üzere yola çıktı. Bugün gönderdik."

Taleplerin yenilendiğini, bu taleplerin ilgili ülkelere gideceğini ifade eden Bozdağ, taleplerin ülkeler arası anlaşmalara göre gönderildiğini vurguladı.

Bekir Bozdağ, daha önceki ret kararlarının anlaşmalara aykırı verildiğini, ülkeler arası anlaşmaya uygun davranılmasının istenildiğini dile getirdi.

"Bu dosyalardan iade yapılmazsa başka hiçbir dosyadan iade yapılamaz"

Son verilen sözün gereğinin yerine getirilmesi için yazının gönderildiğini anlatan Bozdağ, "Bugün Adalet Bakanlığından çıktı. Bizden Dışişleri Bakanlığımıza, oradan da İsveç ve Finlandiya'ya gidecek. Elektronik ortamda onlara iletilmiş olabilir." dedi.

Bozdağ, sürecin takip edildiğini, iade dosyalarının anlaşmalara uygun olduğunu söyledi.

"Bu dosyalardan iade yapılmazsa başka hiçbir dosyadan iade yapılamaz." diyen Bozdağ, bazı ülkelerin terör örgütlerini destekleyen tutumlar sergilediğini kaydetti.

Üçlü muhtıra kapsamında oluşturulan mekanizmanın çalışmaya başlayıp başlamadığının sorulması üzerine Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın orada açıkladığı andan itibaren Türkiye'de bu mekanizma, güvenlik, istihbarat ve adalet kurumları üzerinden oluşmuş durumda. Şimdi bu süreci biz izleyeceğiz, takip edeceğiz." yanıtını verdi.

(Sürecek)