Adalet Bakanı Bozdağ: "Bu alçak pusuyu kuran hainler en kısa sürede yakalanacak" - Haberler

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Adalet Bakanı Bozdağ: "Bu alçak pusuyu kuran hainler en kısa sürede yakalanacak"

AA - İsmet Karakaş - Güncel
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Adalet Bakanı Bozdağ: 'Bu alçak pusuyu kuran hainler en kısa sürede yakalanacak'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan araçta meydana gelen patlamaya ilişkin, "Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli tahkikatları sürdürmektedir.

BURSA (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan araçta meydana gelen patlamaya ilişkin, "Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli tahkikatları sürdürmektedir. Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacaktır." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından, "Bursa'da infaz koruma memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu, infaz koruma memurumuz Cengiz Yiğit şehit olmuş, bazı memurlarımız da yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu.

İlk verilere göre olayda uzaktan kumandalı bir el yapımı patlayıcının kullanıldığının değerlendirildiğini aktaran Bozdağ, "Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli tahkikatları sürdürmektedir. Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacaktır." mesajını paylaştı.

AA / İsmet Karakaş - Güncel

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