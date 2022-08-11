Haber : Adalet Bakanı Bozdağ, anneleri kabul etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adalet Bakanı Bozdağ, anneleri kabul etti

 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Bozdağ, anneleri kabul etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bağımlılık ve bağımlılık yapan maddelerle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının yürüttüğü farkındalık çalışmalarında gönüllü olarak yer alan anneleri kabul etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bağımlılık ve bağımlılık yapan maddelerle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının yürüttüğü farkındalık çalışmalarında gönüllü olarak yer alan anneleri kabul etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bağımlılık ve bağımlılık yapan maddelerle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü farkındalık çalışmalarında gönüllü olarak yer alan anneleri kabul etti. Bakanlıktaki kabul sırasında bağımlılık ve bağımlılık yapan maddelerle mücadelede yer alan anneleri tek tek dinleyen Adalet Bakanı Bozdağ, annelere teşekkür etti. Bozdağ, "Bağımlılık ve bağımlılık yapan maddelerle mücadele konusunda farkındalık ve bilinçlendirme oluşturma maksadıyla ve bağımlılığı azaltmak için özveri ve fedakarlıkla gayret gösteren annelerimize tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

Bozdağ'ın kabulünde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Adalet Bakan Yardımcıları Yakup Moğul ve Akın Gürlek de hazır bulundu.

(Hidayet Türkyılmaz - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanlığı Bekir Bozdağ Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title