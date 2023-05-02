Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Suruç İlçe Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Merhum Ahmet Kaya 'Kürtçe şarkı söyleyeceğim' dediği zaman, o döneme bakın, şimdi Kılıçdaroğlu'nun etrafında dönenlerin Sayın Kaya'ya nasıl linç uyguladıklarını, neler söylediklerini görün. Kürtçe şarkı, türkü serbest mi? Her yerde söylenir mi? İstanbul'dan İzmir'ine, Trabzon'undan Edirne'sine, herkes göğsünü gere gere söylüyor mu? Söylüyor." dedi.

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, partisinin Suruç İlçe Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001'de yola çıktıklarında "din ve bölgesel milliyetçilik, ırkçılık yapamayacaklarını" söylediklerini aktaran Bozdağ, hizmet ve yatırımların 81 ilde eş zamanlı hayata geçirildiğini, doğudan batıya, batıdan doğuya Türkiye'nin her yerini ayağa kaldırdıklarını söyledi.

Sağlık ve ulaşım alanında çok sayıda yatırım yapıldığını anlatan Bozdağ, Türkiye'nin her alanda büyüdüğünü belirtti.

Yeni dönemde Türkiye'yi daha ileri götürmenin çabası içerisinde olacaklarının altını çizen Bozdağ, demokratikleşme ve insan hakları alanında tarihi reformlara imza attıklarını kaydetti. Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün HDP'yle yan yanan fotoğraf çektirmekten korkanlar, bizim yaptıklarımızı dün ağzına alıp konuşmaya dahi cüret edemeyenlerdir. AK Parti iktidarından önce bölgede herkesin istediği şey, 'OHAL'i kaldırın başka bir şey istemiyoruz.' İlk yaptığımız iş Bakanlar Kurulu kararını uzatmamak oldu. OHAL tarihe kavuştu mu? OHAL yönetimi kalktı mı? Kim kaldırdı? Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları. Ret, asimilasyon, inkar politikalarını rafa kaldıran, reddeden bir politika, bir siyaset devreye girdi mi? Bu ülkenin dört bir yanında kimliğin şeref olduğunu ve herkesin kendi kimliğini özgürce ifade edebileceği Türkiye'yi biz oluşturduk. Merhum Ahmet Kaya 'Kürtçe şarkı söyleyeceğim' dediği zaman, o döneme bakın, şimdi Kılıçdaroğlu'nun etrafında dönenlerin Sayın Kaya'ya nasıl linç uyguladıklarını, neler söylediklerini görün. Kürtçe şarkı, türkü serbest mi? Her yerde söylenir mi? İstanbul'dan İzmir'ine, Trabzon'undan Edirne'sine, herkes göğsünü gere gere söylüyor mu? Söylüyor."

İnsan haklarına ve hürriyetlerine uygun ortamı hazırlayan liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyleyen Bakan Bozdağ, Türkiye'nin hukuk devleti, insan haklarına dayalı devlet vasfını güçlendirdiklerini vurguladı.

"Bu ayıpları siz niye kaldırmadınız?"

Bakan Bozdağ, "Tayyip Erdoğan olmasaydı, bu Kürtçülük yapıp, Kürt kardeşlerimi sadece ölmek ve öldürmek için dağlara götürenler bu meydanda Kürtçe konuşamıyordu. Şimdi seçim propagandasını insanlar dilediği dilde yapabiliyor. Kürtçe, Arapça, Lazca hangi dili kullanıyorsa, o dilde yapabiliyor. Onu da biz kaldırdık. Türkiye'nin dört bir yanında insanlar dilediği ismi evladına koyamıyordu. Biz kaldırdık. Türkiye'nin dört bir yanında demokratikleşme, insan hakları, hukuk devleti konusunda bizleri suçlayanlara söylüyorum, biz gelene kadar 79 yıl var, bu ayıpları siz niye kaldırmadınız? Bunları siz niye düzeltmediniz? Yapan biziz, yapmayanlar bizi suçluyor." diye konuştu.

Muhalefeti eleştiren Bozdağ, "Bir araya geldiler, hedef birliği yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, onlar Türkiye'de hiçbir şey yapabilecek cesareti olmayan insanlar. Bugün yan yana fotoğraf çektirmekten korkanlar, yarın oylarını alınca dönüp yüzlerine bile bakmayacaklardır." dedi. Bekir Bozdağ, samimi olduklarını, milletin birliği için çalıştıklarını dile getirdi.

Millet arasına kin, nefret, düşmanlık sokulmasına izin vermeyeceklerine işaret eden Bozdağ, terörle mücadelenin kararlı şekilde süreceğini kaydetti.

"Yedi kişi, sekiz kişi bir marketi yönetebilir mi?" sorusunu yönelten Bozdağ, şöyle konuştu:

"Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ben diyor, tek başıma Tayyip Bey'e yetemem, 6 genel başkanı yanıma alayım, onlar da yetmez, onlar da aciz, iki belediye başkanını da yanıma katayım, onlar da yeter mi yetmez mi diye sağına soluna bakıyor. Bunlar kifayetsiz olduğunu, yanına, sağına, soluna taktıklarıyla millete ilan ediyorlar. Dirayet nerede? İrade nerede? Bir şey yapacak, 'Sağımdaki ne der? Solumdaki ne der? Karşımdaki ne der? Arkamdaki ne der? Masanın altındaki ne der?' diye düşünen düşünene kadar atı alan Üsküdar'ı geçer. Emin olun bu zihniyetin iktidarda olduğu bir dönemde pandemiyi, büyük deprem felaketini, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı yaşasaydık memleketin hali perişan olurdu. Çatal kazık yere batmaz. Bunlar çatal kazığı Türkiye'ye umut olarak sunuyorlar. Bunların dedikleri çok net söylüyorum, geleceği karartmaktan, Türkiye'yi geri döndürmekten, milletin ahını alacak işler yapmaktan başka bir şey değildir."

"Aldatmadık, aldatmayacağız"

Heykel açmakla değil, dünyanın en görkemli projelerini hayata geçirmekle övünen bir Türkiye'nin var olduğunu vurgulayan Bozdağ, son bir ay içerisinde Togg'un yollarda olduğunu, TCG Anadolu'nun denizlere indirildiğini, deprem konutlarının temelinin atıldığını, çok sayıda yatırımın hizmete alındığını anlattı.

Bakan Bozdağ, "Son bir ay içerisinde olanlara baktığınızda Türkiye büyük bir değişimin içinde. Biz büyük projeleri hayata geçirip milletin hizmetine sunarken, başkaları algıda, yalanda, dolanda, milleti nasıl aldatırız onun gayreti içerisinde. Biz aldatmadık, aldatmayacağız. Aldanan da aldatan da olmayacağız. Yolumuza doğrularla, doğru adımlarla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açılış programına, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, milletvekili adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.