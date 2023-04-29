Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Haliliye Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Mithat Sancar çıkmış 'Kılıçdaroğlu ile beraber hedef birliğimiz var' diyor. Ben soruyorum, hedef birliğiniz varsa hangi konularda ittifak ettiniz? Açıklayın. Kılıçdaorğlu da açıklasın, Sancar da açıklasın." dedi.

Şanlıurfa'dan AK Parti Milletvekili adayı olan Bozdağ, partisinin Haliliye Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuştu.

Son 21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de büyük değişim yaşandığını ifade eden Bozdağ, hizmet ve yatırımların Türkiye'nin genelinde eş zamanlı yapıldığını belirtti.

Bozdağ, son bir ayda da önemli yatırımların hayata geçirildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Son bir aya bakalım. Yerli ve milli otomobil Togg yollarda mı? Evet. 'Fabrika nerede, otomobil nerede, yapamazlar.' diye konuşan bu çapsız muhalefet şimdi çapını, boyunu Togg'da gördü. TCG Anadolu gemisi, denizlerde Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hakimiyetini, savunmasını güçlendiren bir adım. Şimdi denizlere indirdik mi? Doğal gaz, 'Bulamazlar, edemezler' dediler. Aradık, taradık, bulduk. 'Çıkaramazlar, yapamazlar, yalan söylüyor' dediler. Şimdi doğal gaz Filyos'tan karaya, oradan hanelere ulaştı mı? Bakın Erdoğan ne yapıyor? Togg yollarda, TCG Anadolu denizde, doğal gaz evlerde."

Bozdağ, ayrıca son bir ayda "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası" başlatıldığını, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk nükleer yakıtın getirildiğini anlattı.

Eser ürettiklerini, milletin, devletin gücüne güç kattıklarını kaydeden Bozdağ, yatırımlara ve hizmetlere muhalefetin "hayır" dediğini, "hayır" diyenlere rağmen eser ürettiklerini belirtti.

"Erdoğan ve arkadaşları Kürtlerin öz kardeşidir"

Milletin menfaatini başlarının tacı yaparak yollarına devam edeceklerinin altını çizen Bozdağ, "Bir karargah açılışında partinin genel başkanı Şanlıurfa'ya gelmiş, buradakinin üçte biri yok. İşte Halep oradaysa, arşın Şanlıurfa'da. Görmeyen gözlere gösteriyorum, duymayan kulaklara bu ihtişamı gösteriyorum. Şanlıurfa üzerinden, dışarıdan spekülasyondan öte iftira atan zavallılara Şanlıurfa'dan sesleniyorum, 'Şanlıurfa Erdoğan, AK Parti' diyor. Şanlıurfa 'Yeniden Başkan Erdoğan' diye haykırıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, hak ve özgürlükler alanında büyük değişimlere imza attıklarını, ret, asimilasyon, inkar politikalarına son verdiklerini söyledi.

Adalet Bakanı Bozdağ, şunları kaydetti:

"Şimdi kalkmışlar Cumhurbaşkanımızı ve onun kadrolarını Kürt kardeşlerimizin düşmanı olarak ilan eden bazı zavallılar var. Erdoğan ve arkadaşları Kürtlerin öz kardeşidir, onların canıdır, candan öte görenidir. Kürtlerin de bu ülkede yaşayan herkesin de düşmanı PKK terör örgütüdür. Teröre dünyayı dar eden adımları da biz attık. Şimdi bakın o yüzden terör örgütleri de bir araya gelmişler Kılıçdaroğlu'na destek veriyorlar. Kandil'in eli kanlı teröristleri açıklama yapıyor Kılıçdaroğlu için. Teröristlerden biri çıkmış, Bese Hozat 'Kılıçdaroğlu kazanmazsa iç savaş çıkar' diyor. Mithat Sancar çıkmış 'Kılıçdaroğlu ile beraber hedef birliğimiz var' diyor. Ben soruyorum, hedef birliğiniz varsa hangi konularda ittifak ettiniz? Açıklayın. Kılıçdaroğlu da açıklasın, Sancar da açıklasın, başkaları da açıklasın. Göbeğinizden niye konuşuyorsunuz? Madem hedef birliği, var maden siz bir anlaşmaya vardınız, neden Şanlıurfalılardan, aziz milletimizden bu anlaşmanızı gizliyorsunuz? Buyurun açıklayın ama açıklayacaklarını da ben zannetmiyorum. Çünkü onların açıklamalarına sandıkta bu milletten bir Osmanlı tokadı gelecektir. Onu görüyorlar ve onu gizliyorlar. Şimdi Millet İttifakı'nın liderlerine bakın. Biz şimdi diyoruz ki 'Terör örgütleri bunları destekliyor.' bunlar başka telden çalıyorlar. Bir taneniz çıkın 'Terör örgütleri bizi desteklemiyor. Bekir Bozdağ yalan söylüyor, iftira atıyor.' deyin. Bunu demiyorlar. 'Tayyip Bey bunu söylüyor ama bunun aslı yok.' deyin. Canlı yayınlarda, açık kaynaklarda, kendi medyalarında, her yerde bangır bangır bağırıyorlar 'Hedefimiz bir, 100 yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz, onun için de biz Kılıçdaroğlu'na destek veriyoruz.' diyorlar. Ama öte yandan 'Biz gelirsek onlara şunu, bunu yapacağız.' diyen başka partiler var. Alemi kör, herkesi sersem yerine koyan bu ilkel anlayışa bu millet sandıkta en güzel cevabı verecektir."