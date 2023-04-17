Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Halfeti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Millet İttifakı'na ilişkin, "Kaybedenler kulübü bir araya gelmiş umut olmaya çalışıyor. Siz 20 senedir hangi seçimi kazandınız, hangi hayali gerçeğe dönüştürdünüz, hangi taşın üstüne taş koydunuz? Yeni bir laf söylüyorlar mı, yok. Eskiye dönmeyi vaat ediyorlar." dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Bozdağ, Halfeti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması için çalıştıklarını ifade eden Bozdağ, kalıcı konutların bir yıl içerisinde teslim edileceğini, sözlerini zamanında yerine getireceklerini, bugüne kadar sözünü tutan bir iktidar olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Başörtüsü zulmü bitecek" dediğini ve bu zulmün sona erdiğini belirten Bozdağ, "Başörtülü kadınların hakim, savcı, asker, vekil, bakan, cumhurbaşkanı olmasının yolunu açan lider Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Din ve vicdan hürriyetinin üzerindeki baskıları kaldırdıklarını, milletin inancıyla, imanıyla, ameliyle oynayan ilkel zihniyeti çöpe attıklarını ifade eden Bekir Bozdağ, Türkiye'de bütün inançlara saygı duyan bir iktidarın bulunduğunu kaydetti.

Terörle mücadele edildiğini, terör örgütlerine Türkiye'yi ve dünyayı dar ettiklerini söyleyen Bozdağ, dağlara, ovalara, şehirlere huzur ve güven geldiğini belirtti.

Bakan Bozdağ, Kürtçenin üzerindeki yasakları kaldırdıklarını, Kürtçe, Arapça ve başka dillerde şarkı türkü söylemenin yasak olmadığını anlatarak, "Kürt kardeşlerimizi kendini bilmezler tehdit ediyor, 'Tayyip Erdoğan'a oy verirlerse şöyle, böyle olurlar' diye hakaret ediyor. Tayyip Erdoğan ve arkadaşları Kürt, Arap kardeşlerimize de bu ülkenin bütün renklerine sahip çıkan büyük reformları yapanlardır." diye konuştu.

Yatırımlar konusunda ciddi adımlar attıklarını, Türkiye'nin çok sayıda esere ve hizmete kavuştuğunu dile getiren Bozdağ, hava yollarını halkın yolu haline getirdiklerini söyledi.

Bozdağ, 1991-2002 arasında 9 hükümetin kurulduğunu, 2 ekonomik kriz ve 28 Şubat post modern darbesinin yaşandığını hatırlatarak, siyasi istikrarın, güçlü iktidarın zayıflatılmasına, güven ortamının bombalanmasına müsaade edilmemesi gerektiğini ifade etti.

"Çocuklarımızın geleceğinin kararını vereceğiz"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Millet İttifakı'nı, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, şöyle konuştu:

"Bu seçim, istikrarla, huzurla, güçlü iktidarla devam mı, yoksa 7 kocalı Hürmüz misali kimin iktidar olduğu belli olmayan, kimin yönettiği belli olmayan, kriz, kavga, kaos, koalisyon, istikrarsızlık ve zayıflıklarla mağrur bir Türkiye'nin yolunu mu açacağız? Biz geleceğin kararını vereceğiz. Çocuklarımızın geleceğinin kararını vereceğiz. İlçemizin, ilimizin geleceğinin kararını vereceğiz. Şu soruyu sormanızı istiyorum, Tayyip Erdoğan başkan olarak devam ederse mi huzurumuz daha iyi olur, sorunlarımız daha iyi çözülür, yoksa palavrayı siyaset zanneden Kılıçdaroğlu ve avanesi gelirse mi? 7 kişiyle bir bakkal yönetilir mi? Bir de belediye başkanlarını koysanız 9 kişi, bir de Kandil'i koysanız 10 kişi, bir de FETÖ'yü koysanız 11 kişi, bir de ABD'yi, Fransa'yı koysanız sayısız. Bunlarla Halfeti, Türkiye yönetilir mi? Türkiye'nin geleceği kiminle güvende, huzur kiminle daha iyi temin edilir, refah ve diğer adımlar kiminle atılır?"

İktidarları döneminde 2008 ekonomi krizini, Gezi Olaylarını, 17-25 Aralık sürecini, darbe teşebbüsünü, dolar üzerinden ekonomiye yönelik saldırıyı, Kovid-19 salgınını, Suriye savaşının doğurduğu sonuçları aştıklarını anlatan Bozdağ, "Böyle yaşanmışlık içerisinde liderimiz Recep Tayyip Erdoğan değil de Sayın Kılıçdaroğlu olsaydı Türkiye'nin mecali kalır mıydı, kalmaz mıydı?" sorusunu yöneltti.

Muhalefetin yeni şeyler söylemediğini ifade eden Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bakın hepsi 40 yıllık siyasetçi. Temel Bey'e bakın, Kılıçdaroğlu'na bakın, öbürlerine bakın, hepsi bir araya toplanmış. Kaybedenler kulübü bir araya gelmiş umut olmaya çalışıyor. Siz 20 senedir hangi seçimi kazandınız, hangi hayali gerçeğe dönüştürdünüz, hangi taşın üstüne taş koydunuz? Yeni bir laf söylüyorlar mı, yok. Tutturmuşlar 'Parlamenter sisteme döneceğiz.' Ne demek parlamenter sistem, kriz, darbe, muhtıra, kavga, ekonomik darlık ve zorluk demektir, eski demektir. Eskiye dönmeyi vaat ediyorlar. Dünyanın neresinde eskiye dönmeyi vaat olarak millete sunarlar? Yeni sözü söyleyen lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yeni umutlar, hedefler ortaya koyan lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Değişimi yöneten, sürekli değişen, değiştiren lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan sayesinde adaylara bakın, camilerde hepsi bir yerde fotoğraf veriyor. Kiminin hafız olduğunu, kiminin mücahit olduğunu söylüyorlar. Domuz eti yemekle övünenler dua etmeye başladılar. İşte bu Erdoğan'ın değiştirici gücüdür, CHP'yi de biz değiştiriyoruz."