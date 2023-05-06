Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Ceylanpınar Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kandil ya da diğer terör örgütleri Sayın Kılıçdaroğlu'nu neden destekliyorlar?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kandil ya da diğer terör örgütleri Sayın Kılıçdaroğlu'nu neden destekliyorlar? Sayın Kılıçdaroğlu, hangi konuda taahhütte bulundunuz, neyi yapacak sözü verdiniz de bilumum terör örgütleri senin kazanmanı istiyorlar, daha ilerisi destek veriyorlar?" dedi.

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, partisinin Ceylanpınar Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuştu.

Seçimlerde, Türkiye'nin geleceğinde kimin söz sahibi olacağının belirleneceğini ifade eden Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesini hatırlatarak, Şanlıurfa'da içme suyu ve enerji alanında yeni adımlar atacaklarını bildirdi.

Göz boyayarak değil, doğru söyleyerek milletin desteğine talip olduklarını kaydeden Bozdağ, bugüne kadar iktidarları döneminde nice sorunları çözdüklerini, aşılamayanları aştıklarını söyledi.

Muhalefeti eleştiren Bozdağ, "Şimdi bakın geliyorlar muhalefetten, oradan, buradan, 'Biz gelince şöyle, böyle yapacağız' diye atıp tutuyorlar. Gökteki yıldızları isteseniz, 'Veremeyiz' demiyorlar, 'Hele bir bakalım' diyorlar. Olacak iş var, olmayacak iş var. Gerçeklikten kopuk, yerine getirilemeyecek pek çok vaadi milletin önüne koyuyorlar. Biz o değiliz. Aldatan değiliz, aldanan da değiliz. Aldatmayacağız, aldanmayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de değişmesi gerekenin iktidar değil, muhalefet olduğunu belirten Bozdağ, iktidar değil, muhalefet sorununun bulunduğunu söyledi.

Bozdağ, 15 seçimdir kaybeden bir muhalefetin bulunduğuna işaret ederek, "15 seçimdir kaybediyorsun, hala aynısın. Değişmesi lazım gelmez mi? Gerekir ama 15 seçimdir kazanan, başarının üstüne başarı koyan, eserin üzerine eser koyan bir iktidar var, bir lider var, Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi bunlar değişime direniyorlar. Sandıkta 14 Mayıs akşamı işte bu muhalefeti değiştirmek, tasfiye etmek için de yeni bir sürecin başlangıcı olacaktır." diye konuştu.

"15 sezondur kaybeden bir lideri başında tutan hareket başarıya gidebilir mi?"

Muhalefetteki genel başkanların değişimine şahit olunacağını söyleyen Bozdağ, milletin sandıkta değişim düğmesine basarak muhalefet sorununu çözeceğini dile getirdi.

CHP'nin de diğer partilerin de başına yeni genel başkanların gelmesinin önünü milletin açacağını ifade eden Bozdağ, "Bir maç kaybettiniz anladık, bir sezon kaybettiniz anladık, iki sezon kaybettiniz anladık, 15 sezondur kaybeden bir lideri başında tutan hareket başarıya gidebilir mi? Mümkün değil." dedi.

Türkiye'nin başarısının sırrının siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güven ortamı olduğunu vurgulayan Bozdağ, istikrarı bozmak, iktidarı zayıflatmak, iyi yönetimi ortadan kaldırmak, güven ortamını yok etmek isteyenlerin bulunduğunu ifade etti.

"Bunun kararını hep birlikte vereceğiz"

Bozdağ, Türkiye'nin etrafındaki yangına rağmen huzur ve barış adası bir ülke olduğunu işaret ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde huzuru, barışı ve güveni koruduk. Şimdi bakın, Kandil'den eli kanlı teröristler Kılıçdaroğlu'na oy istiyorlar, destek açıklaması yapıyorlar. FETÖ'nün teröristleri aynı şeyi yapıyorlar. Diğer terör örgütleri aynısını yapıyorlar. Biden ve ekibi, Macron ve ekibi aynısını yapıyor. Yetmiyor, gazeteler, dergiler, The Economist aynısını yapıyor. Soruyorum, niye destekliyorlar? Kandil ya da diğer terör örgütleri Sayın Kılıçdaroğlu'nu neden destekliyorlar? Şimdi HDP, Yeşil Sol Parti, 'Bir oy Yeşil Sol Parti'ye, bir oy Kılıçdaroğlu'na.' diyorlar. 'Anlaştık, hedef birliğimiz var.' diyorlar. Hangi konuda anlaştınız? Hangi konuda hedef birliğiniz var? Sayın Kılıçdaroğlu, hangi konuda taahhütte bulundunuz, neyi yapacak sözü verdiniz de bilumum terör örgütleri senin kazanmanı istiyorlar, daha ilerisi destek veriyorlar? Türkiye'nin huzuru, istikrarı, kalkınması, gelişmesi, terör örgütlerinin destekledikleriyle olacaksa böyle bir gelişmenin hayrı Türkiye'ye mi dokunur, yoksa bu hayır Türkiye'yi zayıflatmak, güçsüz düşürmek isteyen çevrelere mi dokunur? Bunun kararını hep birlikte vereceğiz."