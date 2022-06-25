Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Ağrı Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (2)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kürtçe dahil, Türkçe dışındaki dillerin tamamı üzerindeki yasakları kaldıran tarihi reformlara imza attık. Dün bu ülkede Kürtçe şarkı, türkü söylemek yasakken bugün Türkiye'de böyle bir yasak yok." dedi.

Bozdağ, Ağrı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarlarının bölgecilik yapılmasına izin vermediğini, her yatırımın Türkiye'nin dört bir tarafında eş zamanlı yapıldığını belirtti.

Türkiye'de AK Parti iktidarlarının tartışılmaz konuları tartışılır hale getirdiğini, yasaklarla ciddi mücadele ettiklerini ifade eden Bozdağ, kangrene dönmüş yaraları tedavi ettiklerini söyledi.

Bozdağ, herkesin aynı kurala tabi olarak, aynı şekilde yargılanmasının önünün açıldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Kürtçe dahil, Türkçe dışındaki dillerin tamamı üzerindeki yasakları kaldıran tarihi reformlara imza attık. Dün bu ülkede Kürtçe şarkı, türkü söylemek yasakken bugün Türkiye'de böyle bir yasak yok. Dün Kürtçe bir radyo, bir televizyon var mıydı? Yoktu. Bugün devletin TRT'sinin Kürtçe yayın yapan bir kanalı ve Kürtçe yayın yapan radyosu olduğu gibi nice özel yayın yapan özel şirketlere ait radyo ve televizyonlar var. Ben sorarım. Tayyip Erdoğan ve bu kadrolar olmasaydı bunlar Türkiye'ye gelir miydi, olur muydu?"

Kürtçenin öğretilmesine izin verilen adımları attıklarını dile getiren Bozdağ, Kürtçe savunma yapmanın önündeki engelleri kaldırdıklarını aktardı.

"Kürtçe siyasi propaganda yapmak yasaktı, onu da biz kaldırdık"

Demokratikleşme ve hukuk devleti konusunda büyük reformların altına imza attıklarını kaydeden Bozdağ, "Merhum Ahmet Kaya'nın başına gelenleri hatırlayın, bir laf etti diye neler yaşadı? Ama şimdi hamdolsun bugün var mı bir sorun? Siyasiler Kürtçe propaganda yapamıyordu. Toplantıda Kürtçe konuşamıyordu. Kürtçe siyasi propaganda yapmak yasaktı, onu da biz kaldırdık." diye konuştu.

Kürtçenin önüne konan bütün yasakları kaldırdıklarının altını çizen Bozdağ, bundan sonra da demokratikleşme ve hukuk devletini güçlendirme konusunda adımlar atmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Muhalefeti eleştiren Bakan Bozdağ, şöyle dedi:

"Bugün 'altılı masa' diye bir masa var. Bana göre altılı değil, bu yedili masa ama biliyorsunuz HDP de bu masanın içinde. Şimdi HDP'nin yöneticileri ve Kandil bu masaya destek veriyor. Bununla beraber hareket ediyorlar. Bunlar daha HDP ile aynı masaya oturmaktan korkuyorlar. HDP'li yetkililerle yan yana fotoğraf çektirip, biz bunlarla siyaseten aynı yolda yürüyoruz demekten korkuyorlar. HDP'lilerin oylarına ihtiyaçları varken, onlara muhtaçken bunu yapmaktan çekinenler yarın gücü eline alınca bunlara randevu verirler mi, kapılarına koyarlar mı? Muhtaçken adam yerine koymuyorlar. Onlara muhtaçken değer vermiyorlar. Her gün istiskal ediyorlar. Ben buradan HDP'lilere sesleniyorum, madem onurlusunuz, niye sizi her gün istiskal edenlere çıkıp da biz bu istiskali kabul etmeyiz diye reddetmiyorsunuz. Bizimle fotoğraf çektirmekten korkanlara bizim desteğimiz yok niye demiyorsunuz. Bizi aynı masaya oturtmayanların yanında biz durmayız niye demiyorsunuz? Demiyorlar çünkü onları Türkiye'de bir noktaya sevk edenlerle diğerlerini sevk edenler aynı ellerde ondan, diyemezler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek için Biden, 'Biz Türkiye'de muhalefeti açık destekleyeceğiz.' demişti. Onlar açık destekliyorlar. Onların kontrolünde olanların bu desteğin dışında hareket etme kabiliyetleri yok. Çok net söylüyorum."

"Eski Türkiye'yi hortlatmak istiyorlar"

"Bunlar da umut yok, bunlarda hayat yok, bunlarda gelecek yok, verdikleri sözde duracaklarını da ben hiç ama hiç zannetmiyorum." diyen Bozdağ, kandırma siyasetini milletin sandıkta mahkum edeceğini söyledi.

Bakan Bozdağ, "Bu altılı masanın etrafında toplananlar eski Türkiye'yi hortlatmak istiyorlar. Eski Türkiye'nin bütün kodlarıyla yeniden hayat bulmasına Ağrılılar izin verecek mi? Ben eminim ki vermeyecekler ve aziz Türk milleti de Ağrılılar gibi buna izin vermeyecektir." diye konuştu.

Parlamenter sisteme geçmek isteyen muhalefetin cumhurbaşkanını, yürütme organını halkın seçmesini istemediğini ifade eden Bozdağ, milletin elindeki gücün alınmak istendiğini vurguladı.

Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aday olmasının önünde yasal ve anayasal engel bulunmadığını bildirdi.

"Marmaris'teki yangın büyüsün diye için için kıvrananlar var. Böyle hastalıklı bir zihniyet olabilir mi?" diyen Bozdağ, ekonomiyi düzeltici adımlar atıldığında rahatsız olanların bulunduğunu söyledi.

Bozdağ, "Kinlerini, nefretlerini, düşmanlıklarını, öfkelerini ve nefislerini rehber edinenlerin kendine de bu aziz millete de bu devlete de hiçbir hayrı yoktur, olamaz. Kin, nefret ve düşmanlık ittifakına yeniden geçit vermek Türkiye'nin eski Türkiye'ye dönmesine, kinlerin, nefretlerin, düşmanlıkların artmasına yeniden zemin hazırlamak anlamına gelir. Düne değil, yarına bakan iradeyle yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den oy tırtıklamak için kurdurulmuş operasyon partilerine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Bozdağ, bu siyasal akımlara karşı herkesin uyanık olması gerektiğini sözlerine ekledi.

(Bitti)