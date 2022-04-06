Adalet Bakanı Bozdağ, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adalet Bakanı Bozdağ, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - İsmet Karakaş - Güncel
 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Bozdağ, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, " Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'nin sesini duyurmak için kurulan, dünyanın en prestijli haber ajansları arasında yer alan, güvenilir haberin kaynağı Anadolu Ajansının kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutluyorum. Anadolu Ajansına ve tüm çalışanlarına nice başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

AA / İsmet Karakaş - Güncel

Kurtuluş Savaşı, Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Medya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title