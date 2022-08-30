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Adalet Bakanı Bozdağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

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Adalet Bakanı Bozdağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Aziz milletimiz ve devletimiz kıyamete kadar var, bir ve hür olsun." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Aziz milletimiz ve devletimiz kıyamete kadar var, bir ve hür olsun." ifadesini kullandı.

Bozdağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Bu vesileyle kurtuluş mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve dua ile anıyorum. Aziz milletimiz ve devletimiz kıyamete kadar var, bir ve hür olsun."

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel

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