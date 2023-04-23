Adalet Bakanı Bozdağ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Gazi Meclis'imizin açılışının 103'üncü yıl dönümünü kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet, minnet ve dua ile yad ediyorum." ifadelerini kullandı.