Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da konteyner kent alanını inceledi Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İnşallah Diyarbakır'ımızda da vatandaşlarımıza konutları bir yıl içerisinde teslim edilecektir. Vatandaşlarımız daha güvenli, depreme karşı dirençli, standartları yüksek, zemini sağlam bir konutta ve çevrede yaşama imkanı bulacaktır." dedi.

Bakan Bozdağ, beraberinde Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, ve Ebubekir Bal ile merkez Kayapınar ilçesinde kurulumu süren konteyner kent alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Diyarbakır'da konteyner kentin alt yapı çalışmalarının tamamlandığını bildiren Bozdağ, 621 konteynerin alana yerleştirileceğini söyledi.

Konteynerlerin en kısa sürede geleceğini kaydeden Bozdağ, vatandaşların yaptığı müracaatlar çerçevesinde belirlenen kurallara göre hak sahiplerini konteynerlere yerleştireceklerini belirtti.

Konteynerlerin çadırlara göre daha rahat bir barınma imkanı sunduğunu aktaran Bozdağ, bu nedenle Diyarbakır'daki hemşerilerinin bu ihtiyacını da bu vesileyle gidereceklerini anlattı.

Konteynerlerin geçici bir süre barınma amacıyla yapıldığını ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Esas olan kalıcı konutlara geçimi sağlamaktır. Diyarbakır'da da vatandaşlarımızın yıkılan, yıkılacak olan konutlarını ve iş yerleriyle ilgili planlamalar da tamamlandı. Yerleri de belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, TOKİ, AFAD hep beraber burayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah Diyarbakır'ımızda da vatandaşlarımıza konutları bir yıl içerisinde teslim edilecektir. Vatandaşlarımız daha güvenli, depreme karşı dirençli, standartları yüksek, zemini sağlam bir konutta ve çevrede yaşama imkanı bulacaktır."

"Diğer deprem yaşayan yerlerde olduğu gibi sözümü tutacağız"

Millete verdikleri sözleri hep yerine getirdiklerini dile getiren Bozdağ, "Daha önceki depremlerde Van'da, Bingöl'de, Tunceli'de, Malatya'da, İzmir'de ve diğer yerlerde yıkım sonrası nasıl gereğini millet, devlet el ele yaptıysak hükümetimiz verdiği sözü taahhüt ettiği vakitten önce yerine getirdiyse Diyarbakır'da da hemşerilerimize diğer deprem yaşayan yerlerde olduğu gibi sözümü tutacağız." ifadelerini kullandı.

Bir yıl içerisinde vatandaşları daha güvenilir konutlara aktaracaklarını bildiren Bozdağ, yeniden umutlarının yeşerdiği, daha güvenli bir hayatı vatandaşlara sunacaklarını aktardı.

Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Diyarbakır bu anlamda hazırlıklarını tamamlayan, alt yapı planlamalarını yapan ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın, TOKİ ve AFAD'ımızın çalışmalarına esas teşkil eden bütün bilgileri, verileri hazırlıkları tekemmül ettirmiş illerimizin başında. İnşallah bu ay içerisinde ihalesi yapılacak epeyce konut ve köylerde yapılacak yerlerimiz var. Bunlarla beraber hızlıca devreye gireceğiz. Diyarbakır'ımız da bundan istifade edecek. Geçmiş olsun diliyorum. Allah bir daha böyle felaket göstermesin inşallah."