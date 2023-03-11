Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da değerlendirme toplantısına katıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da düzenlenen değerlendirme toplantısında Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Bozdağ, Vali Ali İhsan Su ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda (GAMER) düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Bozdağ, toplantıda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Toplantıya, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.