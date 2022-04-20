Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa'ya gidiyor - Haberler

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa'ya gidiyor

AA - İsmet Karakaş - Güncel
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa'ya gidiyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, infaz koruma memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama nedeniyle Bursa'ya gidiyor.

BURSA (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, infaz koruma memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama nedeniyle Bursa'ya gidiyor.

Alınan bilgiye göre, Bakan Bozdağ, infaz koruma memurlarının yaralandığı olayla ilgili yerinde inceleme yapacak.

Bursa-Mudanya yolu Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde, sabah saatlerinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana gelmişti.

AA / İsmet Karakaş - Güncel

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