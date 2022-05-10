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Stokçulara tutuklama geliyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Stokçulara tutuklama geliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Stokculuk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarını 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değiştiriyoruz.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Stokculuk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarını 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değiştiriyoruz. Hem alt hem de üst sınırı yükseltiyoruz."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "1. sınıfa ayrılmak isteyen her hakim ve savcıya en az 3 kere meslek içi eğitime katılma şartını getiriyoruz."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Gayrimenkul alım ve satım işlemlerini noterliklerde de yapılmasına imkan sağlayacağız."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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