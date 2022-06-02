Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de - Haberler

Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Adalet Bakan Yardımcılığına, Akın Gürlek'in atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Adalet Bakan Yardımcılığına, Akın Gürlek'in atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
(Mehmet Kalay-İHA)
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