Adalet Akademisi Başkanı Özdemir, Antalya'daki eğitim programında konuştu Açıklaması - Haberler

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, etkin ve verimli bir adalet sisteminin ancak hakim, cumhuriyet savcısı ve yargı personelinin yetkin ve donanımlı olmasıyla mümkün olabileceğini söyledi.

Adalet Akademisi ve TİKA tarafından düzenlenen "İnsan Hakları Hukukunda Güncel Meseleler Üzerine Uluslararası Eğitim Programı" Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisinde başladı.

Özdemir, programın açılışında, Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü devlet ve adalet gelenekleri üzerinde yükseldiğini belirtti.

"Adalet mülkün temelidir" sözünün Cumhuriyetin ilk Anayasasından bugüne kadar vurgulanan yargı bağımsızlığı çerçevesinde tezahür ettiğine işaret eden Özdemir, hukuk ve demokrasinin geliştirilmesi hedefine ulaşılması için en önemli adımlardan birinin, hukukun üstünlüğü ile temel hak ve özgürlükleri esas alan bir adalet sisteminin tesisi olduğunu kaydetti.

Özdemir, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nın bu amaçla kabul edildiğini belirterek, "Etkin ve verimli bir adalet sistemi ancak hakim, cumhuriyet savcısı ve yargı personelinin yetkin ve donanımlı olmasıyla mümkün olabilir." dedi.

Yabancı ülke hakim ve savcılarına da eğitim veriliyor

Adalet Akademisinin "Güven veren adalet için etkin eğitim" anlayışını temel alan vizyonuyla aday eğitimi, hakim ve savcı eğitimleri yaptığını aktaran Özdemir, kamu kurumlarına yönelik de hukuk ve adalet konularında hizmet içi eğitimler düzenlediklerini bildirdi.

Özdemir, yabancı ülke hakim ve savcılarına yönelik yurt dışı eğitim faaliyetlerini de sürdürdüklerini vurguladı.

Hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmeyi amaçladıklarını anlatan Özdemir, "Hakim savcı eğitimi adaletin, yargının kaderini değiştirecek derecede öneme haizdir. Bu yüzden adaylıkla başlayan kesintisiz ve sürdürülebilir nitelikli eğitim felsefesine inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin yargı alanındaki tecrübeleri paylaşılıyor

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat da Türkiye Adalet Akademisi ile ortaklaşa düzenledikleri eğitimlerde, Türkiye'nin yargı alanındaki tecrübelerini paylaştıklarını dile getirdi.

Polat, "Her türlü sorunu yaşayabileceğimiz bir coğrafyada elde ettiğimiz tecrübenin, dostlarımız için tekrar yaşanmadan kıymetli olsun isteriz." ifadesini kullandı.

10 ülkeden 49 yargı mensubunun katıldığı "İnsan Hakları Hukukunda Güncel Meseleler Üzerine Uluslararası Eğitim Programı" 27 Mayıs'ta sona erecek.