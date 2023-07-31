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Adalarda Orman Yangınlarına Müdahale ve Eğitim Tatbikatı Yapılacak

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Adalar Kaymakamlığı, yarın Büyükada ve Heybeliada'da orman yangınlarına müdahale ve eğitim tatbikatı yapılacağını duyurdu. İstanbul Afet Risk Azaltma Planı kapsamında gerçekleştirilecek olan tatbikat, 09.30 ile 13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Adalar Kaymakamlığı, yarın Büyükada ve Heybeliada'da orman yangınlarına müdahale ve eğitim tatbikatı yapılacağını duyurdu.

Kaymakamlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Afet Risk Azaltma Planı kapsamında Büyükada ve Heybeliada'da 09.30 ile 13.00 saatleri arasında orman yangınlarına müdahale ve eğitim tatbikatı yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Semra Orkan - Güncel

Heybeliada İstanbul Büyükada Güncel Haberler

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