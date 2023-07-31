Adalarda Orman Yangınlarına Müdahale ve Eğitim Tatbikatı Yapılacak

Adalar Kaymakamlığı, yarın Büyükada ve Heybeliada'da orman yangınlarına müdahale ve eğitim tatbikatı yapılacağını duyurdu. İstanbul Afet Risk Azaltma Planı kapsamında gerçekleştirilecek olan tatbikat, 09.30 ile 13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.