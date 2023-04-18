Adalar'daki Elektrikli Toplu Taşıma Araçlarının Yönetimenden Kadınlar Sorumlu

Büyükada ve Heybeliada’da görev yapan 30 elektrikli toplu taşıma aracının sevk ve idaresinden iki kadın amir sorumlu oldu. Adalar’da elektrikli araç sürücüsü olarak göreve başlayan Yaprak Dağ ve Hilal Gemicioğlu, 30 aracın her gün sefere hazırlanması, bakım ve onarımlarıyla 30 şoförün koordinasyonunu sağlayacak.

Büyükada ve Heybeliada'da görev yapan 30 elektrikli toplu taşıma aracının sevk ve idaresinden iki kadın amir sorumlu oldu. Adalar'da elektrikli araç sürücüsü olarak göreve başlayan Yaprak Dağ ve Hilal Gemicioğlu, 30 aracın her gün sefere hazırlanması, bakım ve onarımlarıyla 30 şoförün koordinasyonunu sağlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İETT tarihindeki ilk kadın saha amiri ocak ayında Sancaktepe'de göreve başladı. Bunun yanı sıra Büyükada ve Heybeliada'da 2 kadın saha amiri görev yapmaya başladı. Son 1 yıl içerisinde bin 841 şoförü taşerondan İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle kadrosuna katan İETT, kurumda çalışan kadın şoför sayısını da 115'e ulaştırdı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SÜRÜCÜLÜĞÜNDEN AMİRLİĞE

Büyükada İETT Saha Amiri olan Yaprak Dağ, Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü mezunu. 2020 yılında İETT ailesine katıldı. Yaklaşık 3 yıl boyunca Adalar'da elektrikli araç sürücüsü olarak görev yaptı. Heybeliada İETT Saha Amiri olan Hilal Gemicioğlu ise İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Teknolojisi bölümü mezunu. 2021 yılında İETT ailesine katıldı. O da Adalar'da elektrikli araç sürücüsü olarak görev yaptı.

30 ARAÇ VE ŞOFÖRDEN SORUMLU OLACAKLAR

Her iki kadın saha amiri de Adalar bölgesinde 30 aracın her gün sefere hazırlanması, bakım ve onarımları ile 30 şoförün koordinesinden sorumlu olacak.