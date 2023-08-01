Adalar'da Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Adalar'da yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikata İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, AKOM, Orman Bölge Müdürlüğü, UMKE, AYEDAŞ, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı. Tatbikatta çıkarma gemisi, deniz araçları ve yangın söndürme helikopteri de kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığınca Adalar'da yangın tatbikatı yapıldı.

Büyükada ve Heybeliada'da gerçekleştirilen tatbikata, İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve İBB'nin bazı birimlerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 139 personel katıldı.

Tatbikat gereği alınan yangın ihbarının ardından harekete geçen ekiplere, 31 kara aracı, çıkarma gemisi, 6 deniz aracı ve yangın söndürme helikopteri de destek verdi.

Kadıköy, Pendik, Kartal ve Maltepe itfaiye ekipleri, Maltepe İskelesi'nde bekleyen çıkarma gemisine alınarak olay yerine hareket edip, söndürme çalışmalarına yardım etti.

Tatbikat kapsamında Heybeliada'da yangın çıktığı ihbarını alan ekipler yine olay yerine geçerek müdahalede bulundu.