Adalar'da toplu ulaşımda 'elektrikli araç' sorunu

Ada halkından 'elektrikli araçlar yetersiz ve elverişsiz' iddiası

İSTANBUL - Adalar'da atlı faytonların kaldırılmasından sonra kullanılmaya başlanan elektrikli araçların golf arabası olması ve toplu taşımada kullanıma elverişsiz olması nedeniyle ulaşım esnasında hem kazalar yaşanıyor hem de araçlar sık sık arıza yapıyor. Hem Adalı vatandaşlar hem de Adalar'da çalışan esnaf, Adalar'da ulaşım aracı sorunu yaşandığını ve araç sayısının yetersiz olduğunu belirterek İBB'nin yaşanan sorunları çözmesi gerektiğini ifade ediyor.

Adalar ilçesinde atlı faytonların kaldırılmasının ardından taşımacılık ve toplu ulaşımda elektrikli araçlar kullanılmaya başlandı. Fakat elektrikli araçların kullanımı hem İett'nin eksik belge sunması hem de araçların toplu ulaşıma elverişsiz olması gerekçesiyle Kaymakamlık tarafından engellenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adalar'da mağduriyet yaşanmaması adına özel izin vermesiyle beraber elektrikli araçlar kullanılmaya başlandı.

İddiaya göre, Adalar'a getirilen araçların toplu ulaşımda ve trafikte kullanılmaya elverişiz olan golf aracı olması nedeniyle hem araçlar sık sık arıza yapıyor hem de ulaşım esnasında kazalar yaşanıyor. Hem Adalar'da yaşayan halk, hem de esnaf elektrikli araçların sorun ve risk teşkil ettiğini belirterek İBB'nin ulaşım sorununu çözmesi gerektiğini ifade ediyor.

Büyükada'da taşımacılık işi yapan Muammer Keleş, "Taksilerin, İETT arabalarının buradan hızlı gitmesi gibi sorunlar var. Burada sürekli kazalar oluyor. Barikatlar yüzünden buradan geçemiyorum. Mesela mahalleye su götüreceğim götüremiyorum. İnsanlar burada mağdur oluyor. Biz de mağdur oluyoruz. Ada halkı için araç sayısı da yetersiz. Çoğu zaman insanlar meydanda bekliyor" dedi.

Adalar Kent Konseyi Ulaştırma Organizasyon Sorumlusu Hanefi Durul Bido, "Faytonlar buradan kaldırıldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi buraya golf aracı diye tabir edilen araçları getirerek toplu taşıma yapmaya başladı. Fakat bu araçların toplu taşımaya uygun olmadığı zaten tespit edildi. Bizim 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'muza göre bu araçlarla toplu taşıma yapılması imkansız. Adalılar mağdur olmasın diye özel bir izinle bu araçlar yaklaşık bir buçuk iki yıldır çalıştırılıyor. Fakat bir de bu araçlarımız oldukça yetersiz. Belediyenin buraya daha uygun, hem sosyokültürel yapısına uygun hem de halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir araçla bunları acilen değiştirmesi gerekiyor. Çünkü son dönemde bu iki senelik çalışmadan dolayı kazalar da arttı. Gerekli yerlerin gerekli izinleri alınarak burada toplu taşımanın ivedilikle çözülmesi lazım. Bu araçların çalıştırılması için İBB Bakanlıktan ek süre istedi. Mağduriyetler doğmaması için de İçişleri Bakanlığı bu araçların çalıştırılması için ek süre verdi. Fakat bu ek süreler ilk başta altı aylık, altı aylık veriliyordu. Altı aylık, altı aylık uzatılarak bir sonuca varılamadı bir buçuk senelik süre zarfında. Bu süreler de verilmezse eğer Adalar'da bu araçlar çalışamayacak. Çalışamadığı için de mağduriyetler daha da artacak" dedi.

AK Parti Adalar İlçe Başkanı Uğur Sina Şen, "Burada Ada içinde faytonların uzun bir süre gündemde kalıp da kaldırılmasından sonra buraya getirilen elektrikli araçlarla yapılan taşımacılık, bu taşımacılıktaki kullanılan araçların tescilsiz olması, bunların halihazırda bir golf aracı şeklinde olması, ancak otellerde golf sitelerinde taşıma araçları olup da böyle bir ulaşım aracının olmaması, burada kullanılan taksi türü olan ve daha az adetli kişilerin taşınmasındaki araçların sürekli arıza yapması, kazalar yapması, bunların ehil olmaması nedeniyle, yaklaşık 2020'nin Haziran'ından beri yine Valimizin İçişleri Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın araya girerek bunlara yerli ve milli olmak koşuluyla üretim sağlanmasına şanslar verilmesine rağmen bugüne kadar bunlar amacına ulaşmamıştır. Amacına ulaşmayan araçlar burada kazalar yapıyor, yaralanmalara neden oluyor. Bugün taksiler çalışamaz hale gelmiştir. Sadece bu sorunlar değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin UKOME'sinde bu konular gündeme geliyor. İstanbul'un her yerinde değil, bütün Türkiye'de 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ücretsiz taşınıyor. Taşınanların ücretleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan ve her taşıma araca bir bedel ödenerek bunlar yaptırılıyor. Ancak Adada yaşlılarımız bu hizmetten yararlanamıyor. Bunların da hep gündeme Adalar Belediyesi'ndeki üç tane meclis üyemizle sürekli gündeme getirilmesine rağmen bunlar hiçbir zaman hayata yansımıyor. Çünkü İETT tarafında burası en karlı hat olarak görülüyor şu anda" diye konuştu.