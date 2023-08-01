ADALAR'DA ORMAN YANGINI TATBİKATI

ADALAR'DA İstanbul İtfaiyesi ve AKOM koordinasyonuyla 139 personelin katıldığı orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi. Büyükada ve Heybeliada'da 30 dakika arayla başlayan tatbikatta 7 deniz aracı ve 1 yangın söndürme helikopteri olmak üzere 39 farklı araç kullanıldı.

İBB İtfaiye ve AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) koordinasyonuyla, Orman Bölge Müdürlüğü, Ordu Komutanlığı (Heybeliada yerleşkesi), Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi), AYEDAŞ, İBB Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı, İBB Adalar Koordinatörlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ekiplerinden 139 personelin katılımıyla Heybeliada ve Büyükada'da orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi. Büyükada İtfaiye Santrali'ne saat 09.43'te gelen çağrı ile başlayan tatbikat, Heybeliada'da ise saat 10.13'te sürdürüldü. Ekipler iki noktaya da eşzamanlı şekilde müdahale ederken, tatbikatta 2 arazöz, 13 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir yangın söndürme helikopteri olmak üzere toplam 39 farklı araç kullanıldı. Kadıköy, Pendik, Maltepe ve Kartal itfaiye ekipleri ve ekiplere ait araçlar Maltepe'den kalkan çıkarma gemisiyle taşınarak tatbikata katıldı. AKOM ekipleri çalışmalar sırasında alanı drone, termal kamera, goPro ve aktüel kameralarla görüntüledi. Tatbikatı İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak da takip etti. Yaklaşık 3 saat devam den tatbikattın ardından Albayrak, senaryo hakkında bilgi verdi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ÇIKARMA GEMİSİNİN VARMASI 45 DAKİKA SÜRDÜ

112'YE BAĞLANDIKTAN SONRA MÜDAHALE SÜREMİZ 51-55 SANİYE ARTTI DOLAYISIYLA 6 DAKİKANIN ÜZERİNE ÇIKTI

MUTLAKA HAVA TAKVİYESİ GEREKİYORDU

BİR AKSAMA VARSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TEDBİRLERİNİ MUTLAKA ALMALI

Beykoz'da gerçekleşen orman yangını ve İstanbul'da artan yangınlarına müdahale ile ilgili soruya yanıt veren Albayrak, Türkiye'de üç çeşit itfaiye var. Bunu ifade etmek isterim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı Kara İtfaiyesi'dir. Sadece yerleşim alanlarından sorumludur. Ormandaki yangınlardan Orman Bölge Müdürlükleri sorumludur. Denizlerdeki yangınlardan da Kıyı Emniyeti sorumludur. Ormanlarda çıkan yangınlar bizim sorumluluğumuzda değildir. Dolayısıyla bizim kullanmış olduğumuz araç gereç ve ekipman orman yangınlarına müdahale açısından tam istediğimiz donanımda değil. Çünkü orman yangınlarına hareketli araçlarla su işlersiniz, müdahale edersiniz. Ama kara itfaiyesinin kullanmış olduğu araçlar mutlaka tabyalanmak, sabitlenmek durumumdadır. Ondan sonra da su ve köpük işlemek durumunda. İstanbul'da mesela bir Beykoz, orman bölgesi orası. Dolayısıyla biz oraya yardımcı olarak gittik. Orası tamamen Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluğunda. Biz eldeki imkanlarımızla sadece yardımcı olmaya çalışıyoruz. Orada bir aksama varsa bunun tedbirlerini mutlaka Orman Bölge Müdürlüğü'nün alması gerekiyor. dedi.