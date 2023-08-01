ADALAR'DA ORMAN YANGINI TATBİKATI
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ADALAR'DA İstanbul İtfaiyesi ve AKOM koordinasyonuyla 139 personelin katıldığı orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi.
ADALAR'DA İstanbul İtfaiyesi ve AKOM koordinasyonuyla 139 personelin katıldığı orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi. Büyükada ve Heybeliada'da 30 dakika arayla başlayan tatbikatta 7 deniz aracı ve 1 yangın söndürme helikopteri olmak üzere 39 farklı araç kullanıldı.
İBB İtfaiye ve AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) koordinasyonuyla, Orman Bölge Müdürlüğü, Ordu Komutanlığı (Heybeliada yerleşkesi), Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi), AYEDAŞ, İBB Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı, İBB Adalar Koordinatörlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ekiplerinden 139 personelin katılımıyla Heybeliada ve Büyükada'da orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi. Büyükada İtfaiye Santrali'ne saat 09.43'te gelen çağrı ile başlayan tatbikat, Heybeliada'da ise saat 10.13'te sürdürüldü. Ekipler iki noktaya da eşzamanlı şekilde müdahale ederken, tatbikatta 2 arazöz, 13 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir yangın söndürme helikopteri olmak üzere toplam 39 farklı araç kullanıldı. Kadıköy, Pendik, Maltepe ve Kartal itfaiye ekipleri ve ekiplere ait araçlar Maltepe'den kalkan çıkarma gemisiyle taşınarak tatbikata katıldı. AKOM ekipleri çalışmalar sırasında alanı drone, termal kamera, goPro ve aktüel kameralarla görüntüledi. Tatbikatı İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak da takip etti. Yaklaşık 3 saat devam den tatbikattın ardından Albayrak, senaryo hakkında bilgi verdi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
ÇIKARMA GEMİSİNİN VARMASI 45 DAKİKA SÜRDÜİtfaiye çıkarma gemisinin Maltepe'den Büyükada'ya varış süresiyle ilgili konuşan Remzi Albayrak, Bugün itibarıyla 45 dakika sürdü ama 40 dakika ile 1 saat, 1 saat 15 dakika arasında çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak da değişebilmekte bu süreç dedi.
112'YE BAĞLANDIKTAN SONRA MÜDAHALE SÜREMİZ 51-55 SANİYE ARTTI DOLAYISIYLA 6 DAKİKANIN ÜZERİNE ÇIKTIİstanbul İtfaiyesinin ana kara yangınlarına müdahale süresi hakkındaki soruyu yanıtlayan Albayrak, Uluslararası standartlara göre ihbarı aldıktan sonra 6 dakika içerisinde yangına müdahale edebiliyorsanız bu normaldir. Biz İstanbul İtfaiyesi olarak 112 ortak Çağrı Merkezi'ne bağlanmadan önce 5.41'e kadar düşürmüştük ki İstanbul gibi 20 milyonluk bir şehirde trafiğin yoğun olduğu bir yerde bunu başarabilmiştik ancak 112'ye bağlandıktan sonra bu yaklaşık olarak 51-55 saniye arasında bir süreyi arttırdı. Dolayısıyla 6 dakikanın üzerine çıktık. Çünkü çağrıyı karşılama personeli, aslında olayı yönetme personeli değil. Bizde itfaiyeye bir ihbar düştüğü zaman ihbarı alan kişi olayı komuta eder. Ama 112'de maalesef bunlar çağrıyı karşılama personeli. Onlar vatandaşı dinliyor, not alıyor. Ondan sonra her şey bittikten sonra içeriye bizim komuta merkezine bilgi veriyorlar. Bu da yaklaşık 50 saniye ile 1 dakika arasında sürüyor dolayısıyla böyle bir artışımız oldu ifadelerini kullandı.
MUTLAKA HAVA TAKVİYESİ GEREKİYORDUTatbikat senaryosu hakkında bilgi veren Albayrak, Bugün 1 Ağustos 2023 tarihi itibariyle İstanbul Acil Durum ve Afet Müdahale Planı çerçevesinde yine bizim buradaki yangın operasyon planı kapsamında ilk etapta burada Büyükada'da İSKİ'nin bir deposunun müştemilatında bir yangın ihbarı alıyoruz ve akabinde buradan ormana sirayet var. Bizim arkadaşlarımız hemen müdahale ediyorlar. Yangının büyüklüğünü ve farklı yerlere sirayet edebileceğini düşünerekten de ana karadan takviye talep ediyorlar. Takviye biraz önce ifade ettiğim gibi Maltepe İskelesinde bekleyen çıkarma gemisine, Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Pendik ekipleri biniyor. Bunun yanında yine komuta aracımız AFAD'ın bir kurtarma aracı, yine bizim İBB'nin Acil Yardım Cankurtarma Müdürlüğü'ne bağlı bir ambulansımız ve de yine İBB'nin Lojistik Müdürlüğü'ne bağlı bir mobil hizmet aracımız yiyecek aracımız geldi. Fakat eş zamanlı biz burada 9.43'te almış olduğumuz ihbara müdahale ederken saat 10.13 itibarıyla hemen yanımızdaki Heybeliada'da bir yangın ihbarı daha aldık. Bunun üzerine olayın büyüyeceğini düşünerek Büyükada'da bulunan itfaiye birimine ait ahtapot diye tabir ettiğimiz bir aracımız var. Bu dakikada 6 ton su işleme veyahut da su çekme kapasitesine sahip. Dolayısıyla bu aracımızı da Heybeliada'ya gönderdik. Oraya kurulumunu yaptık. Yangının ormanlık bir bölgede olması hasebiyle bizim itfaiye ekiplerimizin engebeli arazide müdahale imkanları bazen sınırlı olduğundan dolayı mutlaka hava takviyesi gerekiyordu. Dolayısıyla biz de Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir helikopterden hava desteği istedik. Onlar da bu hava desteğini hem Büyükada yangınında hem de Heybeliada yangınında gerçekleştirdiler şeklinde konuştu.
BİR AKSAMA VARSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TEDBİRLERİNİ MUTLAKA ALMALI
Beykoz'da gerçekleşen orman yangını ve İstanbul'da artan yangınlarına müdahale ile ilgili soruya yanıt veren Albayrak, Türkiye'de üç çeşit itfaiye var. Bunu ifade etmek isterim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı Kara İtfaiyesi'dir. Sadece yerleşim alanlarından sorumludur. Ormandaki yangınlardan Orman Bölge Müdürlükleri sorumludur. Denizlerdeki yangınlardan da Kıyı Emniyeti sorumludur. Ormanlarda çıkan yangınlar bizim sorumluluğumuzda değildir. Dolayısıyla bizim kullanmış olduğumuz araç gereç ve ekipman orman yangınlarına müdahale açısından tam istediğimiz donanımda değil. Çünkü orman yangınlarına hareketli araçlarla su işlersiniz, müdahale edersiniz. Ama kara itfaiyesinin kullanmış olduğu araçlar mutlaka tabyalanmak, sabitlenmek durumumdadır. Ondan sonra da su ve köpük işlemek durumunda. İstanbul'da mesela bir Beykoz, orman bölgesi orası. Dolayısıyla biz oraya yardımcı olarak gittik. Orası tamamen Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluğunda. Biz eldeki imkanlarımızla sadece yardımcı olmaya çalışıyoruz. Orada bir aksama varsa bunun tedbirlerini mutlaka Orman Bölge Müdürlüğü'nün alması gerekiyor. dedi.