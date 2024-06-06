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Adalar'da Caz Festivali Başlıyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Adalar'da Caz programı, müzikseverlerle buluşacak. Festivalde konserlerin yanı sıra söyleşiler ve atölye çalışmaları da yer alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen " Adalar'da Caz" programı, 27-30 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak.

Festival dört gün boyunca Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'nın yanı sıra Kadıköy, Kabataş ve Bostancı'daki Adalar vapur iskelelerinde caz müzisyenlerini ağırlayacak.

Festivalde ayrıca söyleşiler ve atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Programda konser verecek isimler arasında Celal Kadri Kınoğlu Quartet, Gürol Ağırbaş UrbanBeatz Project, Kerem Görsev Trio Feat Elif Çağlar, Karambola, Telvin, Uninvited Cazz Band, Kolektif İstanbul, Birsen Tezer, Tolga Bilgin Ensemble, Ozan Musluoğlu Quartet Feat Erdem Özkan, Melis Sökmen ve Burcu Karadağ yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Caz Festivali İstanbul Adalar Kültür Sanat Güncel Haberler

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