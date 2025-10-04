Adalah: Özgürlük Filosu Katılımcıları Cezaevlerinde Kötü Muameleye Maruz Kaldı

Hak örgütü Adalah, Özgürlük Filosu katılımcılarının, İsrail'deki cezaevi gardiyanlarının çeşitli kötü muamelelerine ve saldırılarına maruz kaldıklarını duyurdu.

Adalah'tan yapılan yazılı açıklamada, örgütün avukatlarının dün gözaltı kararlarını inceleyen mahkemede yapılan duruşmalar sırasında yaklaşık 80 Özgürlük Filosu katılımcısıyla bir araya geldiği belirtildi.

Perşembe gecesi geç saatlerden cuma sabahına kadar, Adalah'ın avukatlarına önceden haber verilmeden ve Özgürlük Filosu katılımcılarının avukatları hazır bulunmadan yaklaşık 200 duruşma yapıldığı kaydedilen açıklamada, duruşmaların bugün de devam ettiği ve Adalah avukatlarının şu anda yüzlerce Özgürlük Filosu katılımcısının tutulduğu Ketziot Hapishanesi'nde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, filo katılımcılarının cezaevi gardiyanlarının çeşitli kötü muamelesi ve saldırılarına maruz kaldıklarını bildirdikleri, bazılarının, yasa dışı gözaltında tutuldukları süre boyunca yiyecek alamadıklarını, ilaçlarına erişemediklerini ve alternatif ilaçların sunulmadığını bildirdiği, diğerlerinin ise temiz içme suyu eksikliğinden şikayet ederek, mevcut suyun güvenli olmadığını veya kalitesinin düşük olduğunu belirttiği kaydedildi.

Adalah'ın açıklamasında, "Adalah, yetkililerden yaklaşan sınır dışı işlemleriyle ilgili doğrudan bir iletişim almamış olsa da, Tel Aviv'deki Türk Büyükelçiliği tarafından koordine edilen ve aralarında Türkiye, İtalya, ABD, İngiltere, Kuveyt, Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Libya, Ürdün, İsviçre, Bahreyn ve Malezya'nın da bulunduğu çeşitli ülkelerden 137 filo katılımcısını taşıyan bir Türk uçağının bugün havalandığını teyit ettik." denildi.